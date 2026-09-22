Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar?

Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar?

Berlin'deki eyalet parlamentosu seçimlerinde üç partiden 10 Türk aday milletvekili seçildi. Sol Parti'den Elif Eralp'in, koalisyon kurulması halinde eyalet başbakanı olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 1

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinin ardından 10 Türk kökenli siyasetçi parlamentoya girmeye hak kazandı.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 2

DW Türkçe’nin haberine göre seçilen isimler Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller'den çıktı.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 3

En az 130 sandalyeden oluşan parlamentoda SPD, Yeşiller ve Sol Parti'den toplam 29 Türk kökenli aday yarıştı. Seçim sisteminde seçmenler biri doğrudan aday, diğeri parti için olmak üzere iki oy kullandı.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 4

Adayların bir bölümü seçim bölgesini kazanarak, diğerleri ise partilerinin aldığı oy oranına göre liste üzerinden parlamentoya girdi.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 5

Sol Parti'nin Friedrichshain-Kreuzberg 1 bölgesindeki adayı Elif Eralp ile Yeşiller'in Mitte 4 adayı Taylan Kurt, seçim bölgelerinden doğrudan parlamentoya seçilen iki Türk isim oldu. Parti listeleri üzerinden ise SPD ve Sol Parti dörder Türk milletvekili çıkardı.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 6

SPD'den Friedrichshain-Kreuzberg'de Sevim Aydın, Neukölln'de Derya Çağlar, Spandau'da Sebahat Atlı ve Tempelhof-Schöneberg'de Orkan Özdemir seçildi.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 7

Sol Parti ise Neukölln'den Betül Havva Yılmaz, Spandau'dan Ender Atakul, Tempelhof-Schöneberg'den Asya Şenyüz ve Treptow-Köpenick'ten Eda Tekan'ı parlamentoya gönderdi.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 8

Böylece Berlin parlamentosundaki Türk milletvekillerinin tamamı üç partiden seçilmiş oldu.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 9

Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Almanya İçin Alternatif (AfD) arasında ise Türk kökenli bir milletvekili bulunmayacak.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 10

Mevcut parlamentoda Spandau'yu temsil eden CDU'lu Ersin Nas, AfD adayı Andreas Otti karşısında yüzde 2,4 oy farkıyla seçimi kaybetti.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 11

Eralp, Atlı, Aydın, Çağlar, Kurt ve Özdemir önceki yasama döneminde de Berlin parlamentosunda görev yapıyordu. Yılmaz, Şenyüz, Tekan ve Atakul ise ilk kez milletvekili olacak.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 12

Önceki parlamentoda yer alan SPD'li Turgut Altuğ ile Yeşiller'den Tuba Bozkurt yeni dönemde parlamentoda bulunmayacak.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 13

Seçimin dikkat çeken sonuçlarından biri de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile akademisyenlik görevinden ihraç edilen Betül Havva Yılmaz'ın milletvekili seçilmesi oldu.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 14

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisinin imzacılarından Yılmaz, 2017'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile çıkarılmıştı. Türk kökenli Almanların geleneksel olarak ağırlıklı biçimde SPD'ye oy verdiği biliniyor.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 15

Almanya'da 3 ila 4 milyon Türk kökenlinin yaşadığı tahmin edilirken, Berlin Brandenburg İstatistik Dairesi'nin 2024'te yayımladığı verilere göre iki yıl önce Berlin'de 191 bin 397 Türk kökenli kişi yaşıyordu.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 16

Türk vatandaşlarının yanı sıra Türk kökenli Almanları da kapsayan bu nüfus, Berlin'in toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 17

Türk kökenlilerin oranı bazı ilçelerde daha yüksek. Neukölln'de yaşayan yabancıların yüzde 37'sini Türk kökenliler oluşturuyor.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 18

İstatistiklere göre Türk kökenliler, Berlin'deki en büyük yabancı grubu konumunda bulunuyor. Bu grubu Ukraynalılar, Polonyalılar, Suriyeliler ve Ruslar takip ediyor.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 19

Yeni parlamento döneminde Türk kökenli milletvekillerinin toplam sandalye sayısına oranı yüzde 7,69 olacak.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 20

Berlin'in hem şehir hem de Almanya'nın 16 eyaletinden biri olması nedeniyle kentin başındaki "Regierender Bürgermeister" (Hükümet Eden Belediye Başkanı), diğer Alman kentlerindeki belediye başkanlarından farklı bir konuma sahip.

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Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar? - Resim: 21

Bu makam, belediye başkanlığı görevini eyalet başbakanlığının yetkileriyle birleştirerek hem şehri hem de eyalet hükümetini yönetiyor.

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