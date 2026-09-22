Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinin ardından 10 Türk kökenli siyasetçi parlamentoya girmeye hak kazandı.
Alman Parlamentosu’na Türk damgası: Hangi partilerden katıldılar?
Berlin'deki eyalet parlamentosu seçimlerinde üç partiden 10 Türk aday milletvekili seçildi. Sol Parti'den Elif Eralp'in, koalisyon kurulması halinde eyalet başbakanı olması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
DW Türkçe’nin haberine göre seçilen isimler Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller'den çıktı.
En az 130 sandalyeden oluşan parlamentoda SPD, Yeşiller ve Sol Parti'den toplam 29 Türk kökenli aday yarıştı. Seçim sisteminde seçmenler biri doğrudan aday, diğeri parti için olmak üzere iki oy kullandı.
Adayların bir bölümü seçim bölgesini kazanarak, diğerleri ise partilerinin aldığı oy oranına göre liste üzerinden parlamentoya girdi.
Sol Parti'nin Friedrichshain-Kreuzberg 1 bölgesindeki adayı Elif Eralp ile Yeşiller'in Mitte 4 adayı Taylan Kurt, seçim bölgelerinden doğrudan parlamentoya seçilen iki Türk isim oldu. Parti listeleri üzerinden ise SPD ve Sol Parti dörder Türk milletvekili çıkardı.
SPD'den Friedrichshain-Kreuzberg'de Sevim Aydın, Neukölln'de Derya Çağlar, Spandau'da Sebahat Atlı ve Tempelhof-Schöneberg'de Orkan Özdemir seçildi.
Sol Parti ise Neukölln'den Betül Havva Yılmaz, Spandau'dan Ender Atakul, Tempelhof-Schöneberg'den Asya Şenyüz ve Treptow-Köpenick'ten Eda Tekan'ı parlamentoya gönderdi.
Böylece Berlin parlamentosundaki Türk milletvekillerinin tamamı üç partiden seçilmiş oldu.
Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Almanya İçin Alternatif (AfD) arasında ise Türk kökenli bir milletvekili bulunmayacak.
Mevcut parlamentoda Spandau'yu temsil eden CDU'lu Ersin Nas, AfD adayı Andreas Otti karşısında yüzde 2,4 oy farkıyla seçimi kaybetti.
Eralp, Atlı, Aydın, Çağlar, Kurt ve Özdemir önceki yasama döneminde de Berlin parlamentosunda görev yapıyordu. Yılmaz, Şenyüz, Tekan ve Atakul ise ilk kez milletvekili olacak.
Önceki parlamentoda yer alan SPD'li Turgut Altuğ ile Yeşiller'den Tuba Bozkurt yeni dönemde parlamentoda bulunmayacak.
Seçimin dikkat çeken sonuçlarından biri de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile akademisyenlik görevinden ihraç edilen Betül Havva Yılmaz'ın milletvekili seçilmesi oldu.
"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisinin imzacılarından Yılmaz, 2017'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile çıkarılmıştı. Türk kökenli Almanların geleneksel olarak ağırlıklı biçimde SPD'ye oy verdiği biliniyor.
Almanya'da 3 ila 4 milyon Türk kökenlinin yaşadığı tahmin edilirken, Berlin Brandenburg İstatistik Dairesi'nin 2024'te yayımladığı verilere göre iki yıl önce Berlin'de 191 bin 397 Türk kökenli kişi yaşıyordu.
Türk vatandaşlarının yanı sıra Türk kökenli Almanları da kapsayan bu nüfus, Berlin'in toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.
Türk kökenlilerin oranı bazı ilçelerde daha yüksek. Neukölln'de yaşayan yabancıların yüzde 37'sini Türk kökenliler oluşturuyor.
İstatistiklere göre Türk kökenliler, Berlin'deki en büyük yabancı grubu konumunda bulunuyor. Bu grubu Ukraynalılar, Polonyalılar, Suriyeliler ve Ruslar takip ediyor.
Yeni parlamento döneminde Türk kökenli milletvekillerinin toplam sandalye sayısına oranı yüzde 7,69 olacak.
Berlin'in hem şehir hem de Almanya'nın 16 eyaletinden biri olması nedeniyle kentin başındaki "Regierender Bürgermeister" (Hükümet Eden Belediye Başkanı), diğer Alman kentlerindeki belediye başkanlarından farklı bir konuma sahip.
Bu makam, belediye başkanlığı görevini eyalet başbakanlığının yetkileriyle birleştirerek hem şehri hem de eyalet hükümetini yönetiyor.