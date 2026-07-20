Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

YENİÇAĞ – 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

İZMİT BELEDİYESİ'NE OPERASYON: BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET HAKKINDA GÖZALTI KARARI

CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Hürriyet'in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı öğrenildi.

OĞUZHAN UĞUR'UN TAM İFADESİ ÇIKTI: İŞTE SORULAR VE UĞUR'UN CEVAPLARI

AHBAP soruşturması kapsamında 18 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un ifadesinin tamamına YENİÇAĞ ulaştı.

MUTLAK BUTLAN DOSYASI YARGITAY'A ULAŞTI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararının verildiği dosya, Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'ın dosyayı 1 Eylül'den sonra gündeme alması bekleniyor.

ŞIRNAK İÇİN "ŞÜPHESİ OLAN BANA GELSİN" DİYEN YÖK BAŞKANI RANDEVU VERMEMİŞ

Şırnak Üniversitesinde görevli Dr. Ahmet Selçuk Bayburtlu, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın üniversiteyle ilgili TBMM’de yaptığı “Şüphesi olan varsa YÖK’e beklerim” çağrısının ardından randevu talebinde bulunduğunu açıkladı. Bayburtlu, mahkeme kararlarını ve mobbing iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN KÖPRÜLERİ ATAN AÇIKLAMA

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gündemde olan çerçeve yasa ile ilgili terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamada, terörist başı Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasanın hiçbir sorunu çözmeyeceği ifade edildi.

CHP'Lİ VEKİLLERİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI? AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Usta, şu an TBMM gündeminde bu yönde bir dosya bulunmadığını belirterek, sürecin fezlekelerin Meclis'e gönderilmesiyle başlayabileceğini söyledi.

AKOM TARİHİ AÇIKLADI: SICAKLIK 8 DERECE İNECEK, 20 KİLOGRAM SAĞANAK GELİYOR

AKOM gün gün gök gürültülü sağanak yağış konusunda İstanbullulara uyarılarda bulundu. İşte 20 kilogram sağanak yağışın ve sıcaklığın 8 derece birden düşeceği tarih...

YAZAR YENİÇAĞ

FATİH ERGİN YAZDI: ERDOĞAN’IN MASASINDAKİ MUTLAK BUTLAN ANKETİ

Mutlak butlan da bir zemin düzenlemesidir. Hem de ne düzenleme…

Mutlak butlan ile Türkiye’de iktidar olma şansı bulunan, hatta iktidar olma yoluna girmiş tek parti olan CHP bu yoldan çıkarıldı. Butlan kararı çıktığından beri, Türkiye öncelikli başlık olarak CHP’deki tabloyu konuşuyor. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin can yakıcı sorunları sanki ortadan kalkmış gibi gündemde gerilere düştü…

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD BASININDAN GÜNDEM OLACAK İDDİA: PENTAGON ÇOK SAYIDA ASKERİN YARALANDIĞINI SAKLIYOR

New York Times (NYT) gazetesi, "ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı" bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını öne sürdü.

HAMAS’IN YENİ LİDERİ SEÇİLDİ

Hamas’ın yeni lideri olarak Halil el-hayya’nın seçildiği duyuruldu.

ABBAS ARAKÇİ: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katıldığı bir programda 12 günlük ve 40 günlük savaşların perde arkasını anlattı. Arakçi, İran'ı bölme girişimlerinin Türkiye ve bölge ülkeleriyle yapılan ortak diplomasi sayesinde boşa çıkarıldığını vurguladı.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: “RUSYA YAPTIRIMLARINA İRAN DA EKLENMELİ”

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Partinin Rusya’ya yönelik yaptırımlar içeren yasa tasarısına İran’ın da dahil edilmesi çağrısında bulundu.

EKONOMİ YENİÇAĞ

YENİ ASGARİ ÜCRET MODELİ NELERİ DEĞİŞTİREBİLİR? UZMANLAR VE SENDİKALAR YENİÇAĞ’A DEĞERLENDİRDİ

Yeni asgari ücret modeli Türkiye gündeminin en çok konuşulan gündem maddeleri arasında yer aldı. Peki modele dair uzmanlar ve sendikalar nasıl yorumluyor. Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, SGK Uzmanı Murat Bal ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu iddiayı YENİÇAĞ'a değerlendirdi.

44 YILLIK RESTORAN ZİNCİRİ KÜÇÜLMEYE DİRENEMEDİ: YÜZLERCE ŞUBESİNİ KAPATTI

ABD'nin bir dönem en popüler alışveriş merkezi restoran zincirlerinden Steak Escape, 44 yıllık geçmişine rağmen küçülme sürecini durduramadı. Bir zamanlar yaklaşık 300 şubeye ulaşan marka, bugün yalnızca 20 restoranda faaliyet gösteriyor.

AKARYAKITA BU GECE BİR ZAM DAHA GELECEK

ABD-İran savaşının yeniden alevlenmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrol 90,48 dolar seviyesini aştı. Akaryakıta bu gece zam gelecek.

SPOR YENİÇAĞ

OPTA DÜNYA KUPASI’NIN EN İYİ 11'İNİ AÇIKLADI: BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI DA LİSTEDE

Opta’nın istatistiklerine göre oluşturulan Dünya Kupası’nın en iyi 11’i belli oldu. Listede hem tecrübeli yıldızlar hem de genç oyuncular yer alırken, turnuva boyunca performansıyla öne çıkan isimler dikkat çekti.

RODRİ KUPALARA AMBARGO KOYDU: BAŞARIYA DOYMUYOR

İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, hem kulüp hem milli takım düzeyinde kazandığı başarılarla futbol dünyasında özel bir yer edindi. Oyun zekâsı, pas kalitesi ve liderliğiyle takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.