Opta’nın istatistiklerine göre oluşturulan Dünya Kupası’nın en iyi 11’i belli oldu. Listede hem tecrübeli yıldızlar hem de genç oyuncular yer alırken, turnuva boyunca performansıyla öne çıkan isimler dikkat çekti.
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede
Opta’nın verilerine göre belirlenen Dünya Kupası’nın en iyi 11’i futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.Kaynak: Diğer
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1 12
1. Kaleci
Gregor Kobel
2 12
2. Sağ Bek
Pedro Porro
3 12
3. Stoper
Lisandro Martinez
4 12
4. Stoper
Pau Cubarsí
5 12
5. Sol Bek
Marc Cucurella
6 12
6. Orta Saha
Rodri
7 12
7. Orta Saha
Jude Bellingham
8 12
8. Ofansif Orta Saha
Leandro Trossard
9 12
9. Forvet
Lionel Messi
10 12
10. Forvet
Kylian Mbappe
11 12
11. Forvet
Erling Haaland
12 12