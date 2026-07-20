Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede

Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede

Opta’nın verilerine göre belirlenen Dünya Kupası’nın en iyi 11’i futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Diğer
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Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 1

Opta’nın istatistiklerine göre oluşturulan Dünya Kupası’nın en iyi 11’i belli oldu. Listede hem tecrübeli yıldızlar hem de genç oyuncular yer alırken, turnuva boyunca performansıyla öne çıkan isimler dikkat çekti.

1 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 2

1. Kaleci

Gregor Kobel

2 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 3

2. Sağ Bek

Pedro Porro

3 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 4

3. Stoper

Lisandro Martinez

4 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 5

4. Stoper

Pau Cubarsí

5 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 6

5. Sol Bek

Marc Cucurella

6 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 7

6. Orta Saha

Rodri

7 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 8

7. Orta Saha

Jude Bellingham

8 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 9

8. Ofansif Orta Saha

Leandro Trossard

9 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 10

9. Forvet

Lionel Messi

10 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 11

10. Forvet

Kylian Mbappe

11 12
Opta Dünya Kupası’nın en iyi 11'ini açıkladı: Beşiktaş'ın yıldızı da listede - Resim: 12

11. Forvet

Erling Haaland

12 12
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