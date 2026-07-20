Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor

AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor

AKOM gün gün gök gürültülü sağanak yağış konusunda İstanbullulara uyarılarda bulundu. İşte 20 kilogram sağanak yağışın ve sıcaklığın 8 derece birden düşeceği tarih...

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi genelini kapsayan kritik hava tahmin raporunu yayımladı.

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 2

Haftanın ilk günlerinde kavurucu sıcakların etkisinde olan megakentte, Çarşamba gününden itibaren hava durumu kökten değişiyor.

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 3

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 7-8°C düşmesi ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 4

AKOM'un 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü verilerine göre, bugün İstanbul'da gün ortasında termometreler 33°C'yi gösterecek. Nem oranının %40 ile %80 arasında seyrettiği kentte rüzgar, poyrazdan orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli (10 - 30 km/s) esecek.

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 5

Gün boyunca herhangi bir yağış beklenmezken deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 6

Raporun "DİKKAT" başlığıyla sunulan uyarı kısmında, Çarşamba gününden itibaren havanın hissedilir derecede serinleyeceği ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği bildirildi.

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 7

AKOM yetkilileri, hafta boyunca 30-33°C bandında seyreden sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini ve beraberinde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağını tahmin ediyor.

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 8

İşte AKOM'un gün gün hava durumu raporu;

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 9

21 Temmuz Salı: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 22°C / Max: 34°C)

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 10

22 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Yağış miktarı: 2 - 7 kg/m². (Min: 22°C / Max: 32°C)

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 11

23 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Yağış miktarı: 3 - 7 kg/m². (Min: 21°C / Max: 26°C)

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 12

24 Temmuz Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Yağış miktarı: 3 - 7 kg/m². (Min: 21°C / Max: 26°C)

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 13

25 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Yağış miktarının 10 - 20 kg/m² ile haftanın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. (Min: 22°C / Max: 25°C)

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AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor - Resim: 14

26 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağış miktarı: 3 - 7 kg/m². (Min: 22°C / Max: 28°C)

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