İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi genelini kapsayan kritik hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM tarihi açıkladı: Sıcaklık 8 derece inecek, 20 kilogram sağanak geliyor
AKOM gün gün gök gürültülü sağanak yağış konusunda İstanbullulara uyarılarda bulundu. İşte 20 kilogram sağanak yağışın ve sıcaklığın 8 derece birden düşeceği tarih...Gülsüm Hülya Sundu
Haftanın ilk günlerinde kavurucu sıcakların etkisinde olan megakentte, Çarşamba gününden itibaren hava durumu kökten değişiyor.
Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 7-8°C düşmesi ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
AKOM'un 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü verilerine göre, bugün İstanbul'da gün ortasında termometreler 33°C'yi gösterecek. Nem oranının %40 ile %80 arasında seyrettiği kentte rüzgar, poyrazdan orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli (10 - 30 km/s) esecek.
Gün boyunca herhangi bir yağış beklenmezken deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.
Raporun "DİKKAT" başlığıyla sunulan uyarı kısmında, Çarşamba gününden itibaren havanın hissedilir derecede serinleyeceği ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği bildirildi.
AKOM yetkilileri, hafta boyunca 30-33°C bandında seyreden sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini ve beraberinde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağını tahmin ediyor.
İşte AKOM'un gün gün hava durumu raporu;
21 Temmuz Salı: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 22°C / Max: 34°C)
22 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Yağış miktarı: 2 - 7 kg/m². (Min: 22°C / Max: 32°C)
23 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Yağış miktarı: 3 - 7 kg/m². (Min: 21°C / Max: 26°C)
24 Temmuz Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Yağış miktarı: 3 - 7 kg/m². (Min: 21°C / Max: 26°C)
25 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Yağış miktarının 10 - 20 kg/m² ile haftanın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. (Min: 22°C / Max: 25°C)
26 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağış miktarı: 3 - 7 kg/m². (Min: 22°C / Max: 28°C)