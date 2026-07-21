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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Nasr 2" operasyonunun 24’üncü aşaması doğrultusunda Bahreyn ve Kuveyt sınırları içinde yer alan ABD askeri noktalarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Bahreyn’in El-Muharrak mevkiinde konuşlu ABD’ye ait bir radar ve hava savunma ünitesi ile Er-Rifa bölgesindeki Patriot sisteminin füze ve kamikaze İHA’larla hedef alınarak tamamen kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi.

Saldırıların devamına ilişkin paylaşılan detaylarda; Kuveyt’te konuşlu ABD’ye ait uzun menzilli bir radar alanı, komuta-haberleşme merkezi, uydu iletişim altyapısı ve Ali El-Salim Üssü’nde yer alan MQ-9 tipi İHA hangarlarının vurulduğu aktarıldı. Operasyon sonucunda çok sayıda insansız hava aracının imha edildiği ya da ciddi hasar aldığı ileri sürüldü.

Aynı açıklamada, Kuveyt’teki bir diğer kritik nokta olan Ahmed el-Cabir Üssü’ndeki erken ihbar ve füze takip radarları, FPS-117 radar ünitesi, Patriot savunma bataryaları ile uydu iletişim sistemlerinin de doğrudan isabet alarak imha edildiği öne sürüldü.

KAMİKAZE İHA'LARLA "YILDIRIM" SALDIRISI

Öte yandan Devrim Muhafızlarının yanı sıra İran Düzenli Ordusu da Kuveyt’te bulunan üç ayrı ABD üssüne kamikaze İHA’larla operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Ordu kanadından yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 19’uncu dalgası çerçevesinde Kuveyt sınırları içerisindeki Arifcan, El-Udeyri ve Ahmed el-Cabir üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

Operasyonun detaylarında; Arifcan Üssü’ndeki yönetim binaları ile navigasyon antenlerinin, El-Udeyri Kampı’nda yer alan helikopter pistlerinin ve Ahmed el-Cabir Üssü’nde ABD askeri personelinin konakladığı binaların kamikaze İHA’lar tarafından tam isabetle vurulduğu iddia edildi.