Haluk Levent'in tutuklandığı AHBAP soruşturması, yayıncı Oğuzhan Uğur'a uzanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, adliyeye sevk edildi. Uğur'un ifadesinin tamamı ortaya çıktı.

Oğuzhan Uğur'a emniyette 22 soru sorulurken, AHBAP derneği ve soruşturmada adı geçen isimlerle bağlantısı olup olmadığı incelendi. Uğur'un çok sayıda EFT işlemi dosyada "şüpheli" olarak nitelendirildi. GAİN Medya ile olan anlaşmasından dolayı hesabına gelen para transferlerinin kaynağı soruldu. Uğur'a ayrıca sahibi olduğu şirketlere yönelik çokça soru yöneltildi. Babala TV'nin ofisi olarak kullanılan ve 25 milyon liraya satın alınan evin ödemesinin kaynağı da yöneltilen sorular arasındaydı.

İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen sorular ve yanıtla:

Oğuzhan Uğur'a "Yukarda belirtilen firmanıza ait 5 Ocak 2024 edinimli, Çekmeköy Ömerli’de bulunan River Oak Villalarının satın alınması süreci nasıl ilerlemiştir? Söz konusu villanın satın alınma sürecindeki paranın kaynağı nedir? Emin Altuğ ÖZKAN isimli şahıs kimdir? Aranızda ne tür bir ilişki vardır? Yukarıdaki tespitler ile alakalı savunmanızı yapınız." denildi.

"KREDİ VE GAIN'DEN GELEN PARAYLA VİLLA ALINDI"

Gain Medya Grubu ile bir program anlaşması yaptık. Hatırladığım kadarıyla 30.000.000,00 TL tutarında bir anlaşmaydı. Ancak 10.000.000,00 TL olarak taksitle ödemelerimizi alacaktık. Ancak rica ile ilk ödemedeki miktarın daha fazla olmasını talep ettik. Bu şekilde bir ev ve araba alma niyetindeydik. Bu anlaşma sonrasında elimize geçen para ile kredi çekip bu evi satın almak istedik. Kredi onaylanınca da kredisini ödeyerek evi aldık. Evin halen borcu bulunmaktadır. Kredilerini ödemeye devam etmekteyiz.

Oğuzhan Uğur'a GAİN Medya tarafından yapılan 45 milyon liralık ödemelerin, hangi iş karşılığında yapıldığı soruldu.

Uğur şu yanıtı verdi:

Yukarıdaki işlemler her birinin tane tane faturaları vardır. Tek tek değilse de genel bir açıklama yapabilirim. Gain ile anlaştığımız programın ikinci sezonuna uzaması sebebiyle ve çekim maliyetlerinin de program maliyetlerine dahil edilmesiyle programları teslim ettiğimiz için karşılığında aldığımız paralardır. Yukarıdaki işlemlere ilişkin faturaları da daha sonra avukatlarım aracılığı ile dosyaya sunacağım. Ayrıca vergi incelemesinden de geçtiğimiz için bu bilgilere vergi dairesinden de ulaşılabilir.

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