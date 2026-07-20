Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

NYT'nin ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Pentagon'un ABD ile İran arasında son dönemdeki çatışmalara ilişkin açıkladığı sayılar, gerçeklerle uyuşmuyor.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediğini öne sürdü.

'ÇOK SAYIDA ABD ASKERİ YARALANDI'

Yetkililer, bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulundu.

Öte yandan, Pentagon'un açıklamalarında ise bahsi geçen saldırılara ve yol açtığı hasara yer verilmedi.

Bir askeri yetkili de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), göreve hızla geri döndükleri takdirde yaralanan askerler hakkında bilgi paylaşmak zorunda olmadığını söyledi.

İRAN İLE SAVAŞTA ÖLEN ABD ASKERİ SAYISI 17'YE YÜKSELMİŞTİ

CENTCOM, İran'ın 17 Temmuz tarihinde Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, bu iki askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etmişti.

CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz tarihinde İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Irak'taki olayla berabe ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.