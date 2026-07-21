Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Bolu'da tadilat çalışmaları süren 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Geceyi aydınlatan alevler ve peş peşe gelen patlama sesleri mahalle sakinlerini sokağa dökerken, çatı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 1

Bolu'da tadilat çalışmaları devam eden 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevler, geceyi aydınlatırken yükselen patlama sesleri mahallede paniğe yol açtı.

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Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 2

Yangın, gece saatlerinde Sağlık Mahallesi 1402'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yenileme çalışmaları süren apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı.

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Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 3

Mahalle sakinleri sokağa çıktı
Yangın sırasında peş peşe patlama sesleri duyulması üzerine çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 4

Yangında apartmanın çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olay nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

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Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 5

Çatıda gün içinde çalışma yapılmış
Öte yandan, yangından önce ustaların çatıdaki tadilat çalışmalarını tamamladığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin sabah saatlerinde çatı üzerinde çalışma yaptığı görüldü.

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Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 6

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 7
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Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 8
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Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 9
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Tadilattaki apartmanın çatısı alev aldı: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 10
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