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Kaynak: AA

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetçiler, Rusya’ya yaptırımlar yasasına İran’ı da eklemeli.” ifadesini kullandı.

GRAHAM VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Trump, yasa tasarısının hazırlanmasına öncülük eden ve İsrail’e verdiği destekle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın da bu yönde bir talebi olacağını belirtti.

SENATO’DA DESTEK BÜYÜYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin, Graham’ın öncülüğünde hazırlanan Rusya’ya yaptırımlar tasarısı etrafında birleştiği ifade ediliyor.

GRAHAM HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2003 yılından bu yana Senato’da görev yapan 71 yaşındaki Lindsey Graham’ın, 11 Temmuz’da gece saatlerinde “kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık” sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Trump’ın İran’ı da kapsayan genişletme çağrısı, ABD’nin yaptırım politikalarında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.