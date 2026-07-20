Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor

5. Futbol tarihine geçen performans

Rodri, hem kulüp hem milli takım düzeyinde kazandığı kupalar ve bireysel ödüllerle modern futbolun en komple orta sahalarından biri olarak gösteriliyor. Kariyerinde ulaştığı bu seviye, onu kendi döneminin en özel oyuncularından biri haline getirdi.