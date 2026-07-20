Yeniçağ Gazetesi
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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor

Kazandığı kupalar ve bireysel ödüllerle modern futbolun en etkili orta sahalarından biri haline gelen Rodri, kariyerinde zirveye ulaşan isimler arasına adını yazdırdı.

Kaynak: Diğer
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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor - Resim: 1

İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, hem kulüp hem milli takım düzeyinde kazandığı başarılarla futbol dünyasında özel bir yer edindi. Oyun zekâsı, pas kalitesi ve liderliğiyle takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor - Resim: 2

2. Kulüp kariyerinde zirve dolu yıllar

Rodri, özellikle Manchester City formasıyla Avrupa futboluna damga vurdu. İngiltere’de üst üste kazanılan şampiyonluklar ve Avrupa’daki başarılar, onun kariyerinin en parlak dönemini oluşturdu.

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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor - Resim: 3

4 Premier League
3 İngiltere Lig Kupası
2 FA Cup
2 Süper Kupa
1 Şampiyonlar Ligi
1 Kulüpler Dünya Kupası

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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor - Resim: 4

3. Milli takımda tarihi başarılar

İspanya Milli Takımı ile de önemli turnuvalarda sahne alan Rodri, ülkesinin altın jenerasyonunun liderlerinden biri oldu.

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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor - Resim: 5

1 Dünya Kupası
1 Avrupa Şampiyonası
1 Uluslar Ligi

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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor - Resim: 6

4. Bireysel ödüllerle taçlanan kariyer

Rodri’nin başarısı sadece takım kupalarıyla sınırlı kalmadı. Bireysel performansıyla da dünyanın en iyileri arasına girdi.

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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor - Resim: 7

1 Ballon d’Or
1 Dünya Kupası MVP
1 EURO MVP

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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor - Resim: 8

5. Futbol tarihine geçen performans

Rodri, hem kulüp hem milli takım düzeyinde kazandığı kupalar ve bireysel ödüllerle modern futbolun en komple orta sahalarından biri olarak gösteriliyor. Kariyerinde ulaştığı bu seviye, onu kendi döneminin en özel oyuncularından biri haline getirdi.

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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor - Resim: 9

RODRI’NİN TÜM KARİYER BAŞARILARI

Takım Başarıları

4x Premier League
2x Süper Kupa
3x İngiltere Lig Kupası
2x FA Cup
1x Şampiyonlar Ligi
1x Kulüpler Dünya Kupası
1x Dünya Kupası
1x Avrupa Şampiyonası
1x Uluslar Ligi

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Rodri kupalara ambargo koydu: Başarıya doymuyor - Resim: 10

Bireysel Ödüller

1x Ballon d’Or
1x Dünya Kupası MVP
1x EURO MVP

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