Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı muhtemel 11'i

'İKİNCİ MAÇA AVANTAJLI ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

“Rakibi izledik ve analizlerini yaptık. Daha önce bu takımın hocası ile karşı karşıya gelmiş ve onları burada (Spartak Trnava) 4-0 yenmiştik. Orada da 2-1 kazanmıştık. Rakip takımın hocası baya hırslı ve “bu maça özel hazırlanıyorum” açıklamaları var. Biz de ilk maçımızda taraftarlarımızın önünde iyi mücadele ederek, iyi skorla ikinci maça avantajlı çıkmak istiyoruz." dedi.