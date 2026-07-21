Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçında evinde tur için avantaj arayacak.Furkan Çelik
FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 21 Temmuz Salı günü (bugün) oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇI LİTVANYALI HAKEM YÖNETECEK
Maçı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas, dördüncü hakemliğini ise Vilius Paulauskas üstlenecek.
'İKİNCİ MAÇA AVANTAJLI ÇIKMAK İSTİYORUZ'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:
“Rakibi izledik ve analizlerini yaptık. Daha önce bu takımın hocası ile karşı karşıya gelmiş ve onları burada (Spartak Trnava) 4-0 yenmiştik. Orada da 2-1 kazanmıştık. Rakip takımın hocası baya hırslı ve “bu maça özel hazırlanıyorum” açıklamaları var. Biz de ilk maçımızda taraftarlarımızın önünde iyi mücadele ederek, iyi skorla ikinci maça avantajlı çıkmak istiyoruz." dedi.
'ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİMİZİ SONLANDIRMAK İÇİN İLK ADIMI ATACAĞIZ'
İrfan Can Kahveci de "Uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için yarın ilk adımımızı atacağız. Taraftarlarımızla beraber inşallah yarın güzel bir başlangıç yapacağız." diye konuştu.
'FENERBAHÇE'Yİ İYİ ANALİZ ETTİK'
Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik ile kaptan Erik Janza, Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gasparik, "Stresli değiliz. Umarım statta oluşacak atmosferi lehimize çevirip iyi bir performans sergileriz. Maça hazırız. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Sadece defansı düşünmeyeceğiz. Ofansif bir oyun sergilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
'ATEŞLİ ATMOSFERE HAZIRIZ'
Takım kaptanı Erik Janza ise "Maça iyi hazırlandık. İyi bir performans sergilemeye çalışacağız. Strese girmeden kendimizi göstermek istiyoruz. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Gol yememek önceliğimiz. Maça hazırız. Ateşli bir atmosfer olacağını biliyoruz. Buna da hazırız." diye konuştu.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Mert Günok; Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan; Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.
AVRUPA'DA 301. MAÇ
Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 301. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler geride kalan 300 karşılaşmada 118 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 mağlubiyet alırken, rakip fileleri 409 kez havalandırdı, kalesinde ise 423 gol gördü.
FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe, Gornik Zabrze engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
3. ön eleme turu maçları 4-5 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.
PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ
Sarı-lacivertlilerin play-off turuna yükselmesi halinde ise muhtemel rakipleri Sparta Prag - Lyon veya Union SG - Bodo/Glimt eşleşmelerinin galibi olacak.
AVRUPA LİGİ SENARYOSU
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'ye elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Twente - Ferencvaros eşleşmesinin galibine karşı devam edecek.