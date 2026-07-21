Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA: YAĞIŞLAR BATIDAN GİRİŞ YAPIYOR

Çarşamba günü itibarıyla batı kesimlerde bulutlanma ve yağış riski artışa geçiyor. Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlar baş gösteriyor. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de ise sıcak hava dalgası devam ediyor.