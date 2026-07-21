Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21-25 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, haftaya yüksek sıcaklıklarla başlayan yurt genelinde, haftanın ortasından itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak. Hafta sonuna doğru yağışlı havanın Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alması bekleniyor.
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış
Meteoroloji, yurt genelinde kavurucu sıcaklar hakimken, yerel yağışlar Salı günü Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz'de görülecek. Çarşamba günü batı kıyılarından girecek olan yağışlı hava; Perşembe, Cuma ve Cumartesi tüm yurda yayılarak gök gürültülü sağanağa dönüşecek.Cansu İşcan
21 TEMMUZ SALI: YURT GENELİ SICAK VE GÜNEŞLİ
Haftanın ilk günlerinde ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, yalnızca Marmara’nın batısı ve Karadeniz’in doğu kıyılarında yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor.
22 TEMMUZ ÇARŞAMBA: YAĞIŞLAR BATIDAN GİRİŞ YAPIYOR
Çarşamba günü itibarıyla batı kesimlerde bulutlanma ve yağış riski artışa geçiyor. Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlar baş gösteriyor. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de ise sıcak hava dalgası devam ediyor.
23 TEMMUZ PERŞEMBE: YAĞIŞLI SİSTEM YURT GENELİNE YAYILIYOR
Hafta ortasında yağışlı hava dalgası etki alanını genişletiyor. Marmara'nın tamamı, Ege Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey-batı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu ve güney bölgelerimizde ise güneşli ve sıcak hava varlığını koruyor.
24 TEMMUZ CUMA: YAĞIŞLAR İÇ VE KUZEY KESİMLERDE ETKİLİ
Cuma günü yağışlı sistem doğuya ve iç kesimlere doğru kayıyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde yüksek sıcaklıklar sürecek.
25 TEMMUZ CUMARTESİ: YAĞIŞLAR GENİŞ ALANI KAPLIYOR
Hafta sonunun ilk gününde yağışlı hava dalgası Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Yağışlı havanın aksine Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde az bulutlu, açık ve yüksek sıcaklıkların yaşandığı bir gün bekleniyor.
21 Temmuz bölgelere göre saat 12.00-18.00 arası hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
MGM'den uyarı: Yağışların etkili olduğu bölgelerde aniden bastırabilecek yerel kuvvetli sağanak, şimşek, yıldırım ve ani su baskınlarına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.