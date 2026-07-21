Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji, yurt genelinde kavurucu sıcaklar hakimken, yerel yağışlar Salı günü Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz'de görülecek. Çarşamba günü batı kıyılarından girecek olan yağışlı hava; Perşembe, Cuma ve Cumartesi tüm yurda yayılarak gök gürültülü sağanağa dönüşecek.

Cansu İşcan Cansu İşcan
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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21-25 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, haftaya yüksek sıcaklıklarla başlayan yurt genelinde, haftanın ortasından itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak. Hafta sonuna doğru yağışlı havanın Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alması bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

21 TEMMUZ SALI: YURT GENELİ SICAK VE GÜNEŞLİ

Haftanın ilk günlerinde ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, yalnızca Marmara’nın batısı ve Karadeniz’in doğu kıyılarında yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor.

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA: YAĞIŞLAR BATIDAN GİRİŞ YAPIYOR

Çarşamba günü itibarıyla batı kesimlerde bulutlanma ve yağış riski artışa geçiyor. Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlar baş gösteriyor. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de ise sıcak hava dalgası devam ediyor.

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

23 TEMMUZ PERŞEMBE: YAĞIŞLI SİSTEM YURT GENELİNE YAYILIYOR

Hafta ortasında yağışlı hava dalgası etki alanını genişletiyor. Marmara'nın tamamı, Ege Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey-batı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu ve güney bölgelerimizde ise güneşli ve sıcak hava varlığını koruyor.

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

24 TEMMUZ CUMA: YAĞIŞLAR İÇ VE KUZEY KESİMLERDE ETKİLİ

Cuma günü yağışlı sistem doğuya ve iç kesimlere doğru kayıyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde yüksek sıcaklıklar sürecek.

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

25 TEMMUZ CUMARTESİ: YAĞIŞLAR GENİŞ ALANI KAPLIYOR

Hafta sonunun ilk gününde yağışlı hava dalgası Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Yağışlı havanın aksine Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde az bulutlu, açık ve yüksek sıcaklıkların yaşandığı bir gün bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

21 Temmuz bölgelere göre saat 12.00-18.00 arası hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 37°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 24
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

10 24
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

11 24
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

12 24
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 24
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

17 24
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

18 24
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

20 24
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

21 24
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

22 24
Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji gün gün saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

MGM'den uyarı: Yağışların etkili olduğu bölgelerde aniden bastırabilecek yerel kuvvetli sağanak, şimşek, yıldırım ve ani su baskınlarına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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