Futbol spikerlerimizin klişelerinden biri, “Zemin futbol oynamaya son derece müsait” cümlesidir. Hafızalara kazınmış bu klişemiz, her ne kadar maçın başlamasına kısa süre kala vakit doldurma ihtiyacından doğmuşsa da pek bir sevilmiş, hatta maç izleme arzusunu da körüklediği görülmüştür…

Zemin futbol oynamaya pek elverişli değilse, bu da yine acar spikerlerimizin şapka çıkartılacak betimlemeleriyle ortaya konulmuştur.

Işıklarda uyusun, Ümit Aktan doksanlı yıllarda bir süper lig maçını anlatmaya hazırlanırken, karların iyi temizlenemediği yeşil saha için “Buradan bakıldığında saha yoğurtlu ıspanak gibi görünüyor” diyerek, ağlatan spiker cümlelerine eşsiz bir parça eklemişti…

Siyaset mücadelesi de bir zeminde yapılır.

Ama yeşil sahalardaki zeminden farkı şudur; futbolda top zemine göre seker, siyasette ise zemin atılacak adıma göre döşenir. (Bkz: Terörsüz Türkiye süreci)

Yani atılacak bir siyasi adımın zemini yoksa da oluşturulur, adına konjonktür denilir…

Mutlak butlan da bir zemin düzenlemesidir. Hem de ne düzenleme…

Mutlak butlan ile Türkiye’de iktidar olma şansı bulunan, hatta iktidar olma yoluna girmiş tek parti olan CHP bu yoldan çıkarıldı. Butlan kararı çıktığından beri, Türkiye öncelikli başlık olarak CHP’deki tabloyu konuşuyor. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin can yakıcı sorunları sanki ortadan kalkmış gibi gündemde gerilere düştü…

Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan Türkiye’nin sorunlarının değil de CHP’de yaşananların konuşulduğu bir gündem hangi zemin için elverişlidir? İktidarın kazanacağı bir erken seçim için elbette.

Ancak aldığım bilgiler, iktidarın o zemine, yani erken seçim sahasına çıkmaya henüz cesaretinin olmadığı yönünde. Bundaki en önemli etkenlerden biri ise, yakın bir zamanda yapılan ve Erdoğan’a sunulan bir anketin sonuçları…

Söz konusu anket sonuçları için AKP çevrelerinde “Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük öfke” yorumu yapılıyor. Öyle ki ankete mutlak butlan kararına duyulan büyük tepki yansımış. Kararın tamamen siyasi saiklerle çıktığını düşünenlerin oranının yüzde 60’ı bulduğu ifade ediliyor. Bu yüksek oranın ortaya çıkmasında AKP ve MHP’ye oy veren kitlelerin kayda değer bir bölümünün de payı olduğu belirtiliyor. Yani AKP ve MHP seçmeninin de en azından bir bölümü mutlak butlan kararının arkasında siyasi bir el görüyor.

Aktarılana göre anketin iktidarı sukutuhayale uğratan sonuçlarından biri de butlanla CHP’nin itildiği kaotik tablonun iktidarın oylarında bir artış sağlamadığı yönünde.

Saray anketinde seçmen butlan CHP’sinden kaçıyor ama AKP’ye de gitmiyor…

Ne bekleniyordu acaba? Türk siyaseti ana muhalefetsizleştirilince toplumsal muhalefetin de ortadan kalkacağı mı? Aksine, mutlak butlanla birlikte daha hırslı, daha bilenmiş yeni bir muhalefet dalgası oluşuyor.

Toplumsal öfke buharlaşmıyor, sadece kendine yeni bir mecra bekliyor ya da arıyor…

Görünen o ki; siyaset mühendisliğinin sahada ters teptiğini gösteren Erdoğan’ın masasına gelen anket, muhalefetin darmadağınık tablosunu göstereceği ümit edilirken, iktidarın kendi röntgenini ortaya koymuş.

Oysa mutlak butlan, üreteceği siyasal sonuçlar için çıkmıştı.

Her ne kadar CHP’nin kaosa hapsedilmesi, Mansur Yavaş’ın CHP adayı yapılmaması gibi başlıklarda mesafe alınmış olsa da iktidarın oylarında yaprak kıpırdamıyor…

Sizin anlayacağınız, Saray’dan bakıldığında saha tam da Ümit Aktan’ın dediği gibi yoğurtlu ıspanak misali. Yazımı, bu tabloyu konuştuğum AKP’li bir yetkilinin, konunun manşetini atarcasına söylediği yorumu ile bitireyim: Erken seçimin tarihini sayın Cumhurbaşkanı da bilmiyor…