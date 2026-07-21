Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan BABALA TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur hakkında tutuklama kararı verildi. Uğur, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından cezaevine gönderildi.
İKİ AYRI SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, Türk Ceza Kanunu'nun 155/2. maddesinde düzenlenen "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ile 282/2. maddesinde yer alan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Uğur'un tutuklanmasına karar verdi.
9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.