10 Temmuz 2026'da 66 liradan satılan motorinin litresine bugüne kadar 10 liraya yakın zam gelmişti.
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek
ABD-İran savaşının yeniden alevlenmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrol 90,48 dolar seviyesini aştı. Akaryakıta bu gece zam gelecek.Yunus Arıkan
ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel enerji piyasalarına etkisi sürerken, yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Petrol stoklarındaki azalma ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının arz endişelerini artırmasıyla motorinin litre fiyatına bu gece yarısı zam gelecek.
Pompaya doğrudan yansıyacak zam, motorinin litre fiyatında 1 lira 12 kuruş olarak uygulanacak.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 74,25 liraya, Ankara'da 75,37 liraya, İzmir'de 75,64 liraya ve doğu illerinde ortalama 77,09 liraya yükselecek.
20 Temmuz 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları (Zamsız)
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 65.69 TL
Motorin: 73.13 TL
LPG: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 65.54 TL
Motorin: 72.98 TL
LPG: 30.59 TL
Ankara:
Benzin: 66.66 TL
Motorin: 74.25 TL
LPG: 31.29 TL
İzmir:
Benzin: 66.94 TL
Motorin: 74.52 TL
LPG: 31.19 TL