Yeniçağ Gazetesi
20 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek

Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek

ABD-İran savaşının yeniden alevlenmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrol 90,48 dolar seviyesini aştı. Akaryakıta bu gece zam gelecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek - Resim: 1

10 Temmuz 2026'da 66 liradan satılan motorinin litresine bugüne kadar 10 liraya yakın zam gelmişti.

1 10
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek - Resim: 2

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel enerji piyasalarına etkisi sürerken, yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

2 10
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek - Resim: 3

Petrol stoklarındaki azalma ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının arz endişelerini artırmasıyla motorinin litre fiyatına bu gece yarısı zam gelecek.

3 10
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek - Resim: 4

Pompaya doğrudan yansıyacak zam, motorinin litre fiyatında 1 lira 12 kuruş olarak uygulanacak.

4 10
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek - Resim: 5

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 74,25 liraya, Ankara'da 75,37 liraya, İzmir'de 75,64 liraya ve doğu illerinde ortalama 77,09 liraya yükselecek.

5 10
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek - Resim: 6

20 Temmuz 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları (Zamsız)

6 10
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek - Resim: 7

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.69 TL
Motorin: 73.13 TL
LPG: 31.19 TL

7 10
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek - Resim: 8

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 65.54 TL
Motorin: 72.98 TL
LPG: 30.59 TL

8 10
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek - Resim: 9

Ankara:
Benzin: 66.66 TL
Motorin: 74.25 TL
LPG: 31.29 TL

9 10
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek - Resim: 10

İzmir:

Benzin: 66.94 TL
Motorin: 74.52 TL
LPG: 31.19 TL

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro