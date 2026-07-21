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Petrol-İş Sendikası ile plastik ambalaj üreticisi ALPLA arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Kocaeli, Gebze, Adana ve Ankara'daki üretim tesislerini kapsayan sözleşmeyle işçilerin ücret ve sosyal haklarında önemli artışlar sağlandı.

EN DÜŞÜK GİYDİRİLMİŞ ÜCRET 153 BİN TL'YE ÇIKTI

Taraflar arasında varılan anlaşma kapsamında işçi maaşlarına yüzde 27 oranında zam yapıldı. Ücret artışına sosyal hakların da eklenmesiyle birlikte en düşük giydirilmiş işçi ücreti 153 bin TL seviyesine yükseldi.

Sosyal haklar ve ek ödemeler hariç tutulduğunda ise tesislerde çalışan işçilerin ortalama net maaşının 94 bin TL olduğu belirtildi.

ANLAŞMA DÖRT İLDEKİ TESİSLERİ KAPSIYOR

İmzalanan toplu iş sözleşmesi, ALPLA'nın Türkiye'deki Kocaeli, Gebze, Adana ve Ankara tesislerinde çalışan işçileri kapsıyor. Süreci Petrol-İş Sendikası'nın Gebze, Adana ve Ankara şubeleri yürüttü.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından fabrikalarda çalışan işçiler davul-zurna eşliğinde halay çekerek yeni sözleşmeyi kutladı.