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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 17 Temmuz 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

AHBAP OPERASYONLARINDA 3. DALGA: OĞUZHAN UĞUR DAHİL 9 KİŞİ GÖZALTINDA

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Babala TV'nin kurucusu fenomen Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

MUTLAK BUTLAN KARARI YARGITAY'DA

CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığını düşürerek eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP Genel Başkanı yapan mutlak butlan kararı Yargıtay'a ulaştı.

NASUH MAHRUKİ TUTUKLANDI

15 Temmuz paylaşımı sebebiyle hakkında soruşturma açılan ve gözaltına alınan Nasuh Mahruki tutuklandı

DOKUNULMAZLIKLARI KALKACAK MI? ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ O İSİM YENİÇAĞ'A KONUŞTU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde,CHP'li bazı milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekelerinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Turan Taşkın Özer, Özgür Özel'in yeni kuracağı partide o isimlere yer vermeyeceği iddiasına son noktayı koydu.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL’İ BAYKAL BULUŞTURDU

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya geldi. CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenaze törenine katılan Özel ve Kılıçdaroğlu’nun, soğuk bir şekilde tokalaştığı anlar kameralara yansıdı.

GÜRSEL EROL 'KURULTAY YAPILAMAZ' DEDİ, GÖZLER 26 TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ: CHP SEÇİMLERE KATILAMAYACAK MI?

CHP'nin "orta yolcu" vekili Gürsel Erol, CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin hukuki görüşünü paylaştı. Yargıtay kararını beklemeden olağan veya olağanüstü kurultay yapılamaz diyen Erol, kongreler yoluyla delegelerin de değiştirilemeyeceğini söyledi.

AYŞE ATEŞ: SİNAN ATEŞ DAVASI SONUÇLANMASIN İSTENİYOR

HSK'nin yeni kararnamesiyle Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davalarına bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve heyet üyeleri değişti. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, konuyla ilgili YENİÇAĞ'a açıklamalarda bulundu...

YAZAR-

ARSLAN BULUT: VATANDAŞA SAVAŞ AÇMAK

DÜNYA – YENİÇAĞ

ABD – İSRAİL ARASINDA TÜRKİYE GERİLİMİ: NETANYAHU’NUN “F-35 VERİLMESİN” TALEBİ TRUMP’I KÜPLERE BİNDİRDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkması, Donald Trump ve Binyamin Netanyahu arasında büyük bir gerilime neden oldu. Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın, Netanyahu'nun açıklamalarına “çok öfkelendiğini “aktardı.

İRAN'DAN SİLAHLI KÜRT GRUPLARA HAREKAT HAZIRLIĞI: YIĞINAK YAPILIYOR

İran yönetimi ABD’nin yeniden başlayan saldırılarına etkili karşılık vermeye çalışırken diğer yandan silahlı Kürt gruplarına yönelik kapsamlı bir kara harekâtına hazırlık yapıyor.

O ÜLKEDE BİNLERCE ERKEK TELEFONLARINI PARAMPARÇA EDİYOR: AKILALMAZ NEDENİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Son zamanlarda TikTok’ta yayılan bir akım, akılalmaz görüntülere sahne oldu. Rusya merkezli bu yeni akım nedeniyle, kullanıcılar iPhone telefonlarını çekiçle kırıyor ve kesici aletlerle delik deşik ediyor. Akımın arkasında yatan sebebin, daha erkeksi görünme motivasyonu olduğu kaydediliyor.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

MAHFİ EĞİLMEZ’DEN ‘SANAYİ’ UYARISI: YA MARKALAŞACAĞIZ YA DA BANGLADEŞ'LE YARIŞACAĞIZ

Mahfi Eğilmez, Türk sanayisinin yapısal sorunlarına değinerek, iş dünyasına tarihi uyarıda bulundu. Eğilmez, tekstil ve hazır giyim sektörünün tarihinin en kritik eşiğine geldiğini söyledi. Eğilmez, "Ya bunları yaparak dünya çapında markalaşacağız ya da Bangladeş ile yarışacağız" dedi.

ATM’LERDE BİR DEVİR SONA ERİYOR: YENİ BANKNOT BASIMINDA YER ALMAYACAKLAR

Yüksek enflasyon ve eriyen alım gücü nakit para döngüsünü adeta kilitledi. Yeni banknot basımına gidilmemesi nedeniyle ATM'lere para yetiştirmekte zorlanan bankalar, radikal bir kararla 100 TL'lik banknotları da cihazlardan kaldırıldığı iddia edildi.

BİR AYDA YÜZDE 58,9'U KEPENK İNDİRDİ: TOBB AÇIKLADI

TOBB verilerine göre; haziran ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 58,9 arttı.

TELEFON DEVİ PAZARDAN ÇEKİLİYOR: BİR DÖNEMİN "AMİRAL GEMİSİ KATİLİ"YDİ

Telefon devi Oppo'nun alt markası OnePlus'ın küresel yeniden yapılanma kapsamında ABD ve Avrupa pazarındaki faaliyetlerini durdurmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bir döneminamiral gemisi rekabet, yükselen maliyetler ve düşen pazar payının kararın arkasındaki en önemli nedenler arasında gösteriliyor.

SPOR - YENİÇAĞ

FRANSA VE İNGİLTERE KARŞI KARŞIYA: DÜNYA KUPASI'NDA 3. KİM OLACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinin kazananını belirleyecek karşılaşmada Fransa ile İngiltere kozlarını paylaşacak.

MİLLİ FUTBOLCU ZEKİ ÇELİK’İN ZİRVEYE UZANAN YOLCULUĞU: ALT LİGLERDEN DÜNYA DEVİNE

Alt liglerden Avrupa devlerine uzanan kariyeriyle dikkat çeken Zeki Çelik, istikrarlı performansı ve yükselen grafiğiyle Türk futbolunun önemli sağ beklerinden biri haline geldi. İşte milli oyuncunun altyapıdan Juventus’a uzanan hikayesi…