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Kaynak: Haber Merkezi

Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı iddialarıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan açıklama geldi.

Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programında konuşan Usta, TBMM'de şu an için CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin herhangi bir gündem bulunmadığını ifade etti.

"ŞU ANDA ÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Dokunulmazlık sürecinin belirli bir hukuki prosedür çerçevesinde işlediğini belirten Usta, savcılık tarafından fezlekelerin hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Usta, "Bu kişilerin yargılanması gerekiyorsa, delillerin savcılık tarafından ortaya konulmasının ardından fezlekeler hazırlanır ve Meclis'e gelir. Daha önce dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri oldu. Ancak bunun için öncelikle fezlekelerin gelmesi gerekiyor." dedi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığına göre Usta, "Bugünden yarına bir dokunulmazlık beklemiyoruz, doğru mu?" sorusuna ise, "Bizim Meclis'te şu anda öyle bir gündemimiz yok." yanıtını verdi.

TBMM'NİN TATİL TAKVİMİ DE AÇIKLANDI

TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin de bilgi veren Leyla Şahin Usta, Meclis'in temmuz sonu veya en geç ağustos başında tatile girmesinin planlandığını belirtti.

Usta, bu süreçte yalnızca "Terörsüz Türkiye" başlığıyla olağanüstü bir toplantı yapılabileceğini ifade ederek, bunun dışında dokunulmazlık dosyalarına ilişkin Meclis gündemine gelmiş herhangi bir çalışma bulunmadığını söyledi.