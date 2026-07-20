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İzmit Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan dahil 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"EKŞİ YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gözaltına alındığı sırada polis aracına götürülürken "Rahat olun. Gönlüm rahat, ekşi yemedim ki karnım ağrısın" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, savcılık tarafından alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda belediyenin bazı ihalelerinin incelemeye alındığı belirtilirken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHALELER SORUŞTURMA KAPSAMINA ALINDI

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında, İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleyi kazanan firmalar ile teklif veren şirketlerin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkisi bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı ve belediye başkanının eşinin ihale süreçleri, personel alımları ile kadro belirlemelerinde doğrudan etkili olduğu yönündeki iddialar üzerine adli süreç başlatıldı.

BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılık, soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu toplam 31 kişi hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Rüşvet" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" iddialarıyla işlem yapıldığını açıkladı.

Savcılık talimatıyla 20 Temmuz 2026 tarihinde Antalya, Kırıkkale, Kocaeli (İzmit), İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, operasyon kapsamında belediye yöneticileri, belediye çalışanları, şirket temsilcileri ve diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER:

1.⁠ ⁠Fatma Kaplan HÜRRİYET – İzmit Belediye Başkanı

2.⁠ ⁠Murat HÜRRİYET – Belediye Başkanı Eşi

3.⁠ ⁠Ömer AKIN – İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü

4.⁠ ⁠Gökhan ERCAN – İzmit CHP İlçe Başkanı

5.⁠ ⁠Leyla KIRAN – İhale Sorumlusu

6.⁠ ⁠Seyhan ÖZCAN – Mali İşler Müdürü

7.⁠ ⁠Hamit İlker ULUSOY – Meclis Üyesi, Harita Mühendisi

8.⁠ ⁠Nusret Ömürhan YILMAZ – Özel Kalem

9.⁠ ⁠Figan ÇETİN – Eski Ruhsat Müdürü

10.⁠ ⁠Burak GÜREŞEN – Fen İşleri Müdürü

11.⁠ ⁠Engin ERTAÇ – Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı

12.⁠ ⁠Mehmet ERSOYLU – Destek Hizmetleri Müdürü

13.⁠ ⁠Hakan ORAL – Bekaş Bando Şefi

14.⁠ ⁠İrfan CAN – Başkan Şoförü

15.⁠ ⁠Hüseyin DEMİRKIR – Eski Zabıta Komiseri

16.⁠ ⁠Özlem Kırma DALKIÇ – Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı

17.⁠ ⁠Yusuf KIRICI – Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

18.⁠ ⁠Demet IŞILDAK – Şahıs Firması

19.⁠ ⁠Zekiye Köstekli ORAL – Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

20.⁠ ⁠Adem OK – Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

21.⁠ ⁠Fatih YAŞAR – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22.⁠ ⁠Kenan YILMAZ – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

23.⁠ ⁠Yasin OK – Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Limited Şirketi

24.⁠ ⁠Remzi GÜNGÖR – Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

25.⁠ ⁠Çetin SARICA – MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

26.⁠ ⁠Ramazan KIRICI – Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

27.⁠ ⁠Yüksel KIRICI – Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

28.⁠ ⁠Cemil ÇELİK – Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

29.⁠ ⁠Ali Han ÜNAL – DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi

30.⁠ ⁠Nihat ÖNAL – Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt

31.⁠ ⁠Selin Evren ÖZOĞLU – Avukat