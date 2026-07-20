CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mutlak butlan kararını içeren dosya, Yargıtay'a ulaştı
Mutlak Butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararının verildiği dosya, Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'ın dosyayı 1 Eylül'den sonra gündeme alması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
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Özgür Özel cephesi Yargıtay'ın dosyayı görüşüp, gün içinde karar verebileceğini belirtiyor.
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Yargıtay kaynaklarından alınan bilgiye göre, dosyanın bugün görüşülmesi beklenmiyor.
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21 Temmuz'da başlayacak adli tatilin ardından görülmesi beklenen butlan dosyası için en erken tarihin 1 Eylül 2026 olduğu belirtiliyor.
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Özgür Özel, yeni kuracağı parti için "20 Temmuz'a kadar karar çıkmazsa yeni bir yol açacağız" demişti.
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Gözler Yargıtay'a çevrildi.
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