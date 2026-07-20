Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mutlak Butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı

Mutlak Butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararının verildiği dosya, Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'ın dosyayı 1 Eylül'den sonra gündeme alması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mutlak Butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı - Resim: 1

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mutlak butlan kararını içeren dosya, Yargıtay'a ulaştı

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Mutlak Butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı - Resim: 2

Özgür Özel cephesi Yargıtay'ın dosyayı görüşüp, gün içinde karar verebileceğini belirtiyor.

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Mutlak Butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı - Resim: 3

Yargıtay kaynaklarından alınan bilgiye göre, dosyanın bugün görüşülmesi beklenmiyor.

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Mutlak Butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı - Resim: 4

21 Temmuz'da başlayacak adli tatilin ardından görülmesi beklenen butlan dosyası için en erken tarihin 1 Eylül 2026 olduğu belirtiliyor.

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Mutlak Butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı - Resim: 5

Özgür Özel, yeni kuracağı parti için "20 Temmuz'a kadar karar çıkmazsa yeni bir yol açacağız" demişti.

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Mutlak Butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı - Resim: 6

Gözler Yargıtay'a çevrildi.

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