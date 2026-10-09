Kaynak: İHA

Türkiye'nin resmi olarak nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, Amasya sokaklarında karate gösterisi yaptı. Sergilediği dövüş hareketleriyle dikkat çeken robot, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Gösteriyi izleyen döner ustası, "Robot bizlere şov yaptı. Usta dövüşçülerden farkı yok gibi" dedi.

CANİKMAN'ı izleyen Batuhan Başkol ise ilk kez dövüş yapan bir robot gördüğünü belirterek, "Karateci robot bizi çok şaşırttı. Açıkçası biraz tedirgin olduk. Çünkü çok profesyoneldi. Tekme, yumruk atıp, gard alabiliyordu" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSA KAYITLI İLK İNSANSI ROBOTU

Samsun Canik Belediyesi bünyesinde 6 aydır görev yapan CANİKMAN, Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde öğrencilerin karşılanmasının yanı sıra eğitimlere de katılıyor.

Canik Belediyesine ait CANİKMAN, Türkiye'nin resmi olarak nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olarak biliniyor.