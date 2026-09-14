Kaynak: Haber Merkezi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), modern muharebe sahalarında önemli bir tehdit oluşturan keşif ve kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılmak üzere bir mühimmat geliştirdi.

MKE tarafından yapılan açıklamaya göre 7,62 milimetre parçacıklı anti-dron mühimmatı, gerçekleştirilen testlerde hedef İHA’ları başarıyla etkisiz hale getirdi.

PİYADE BİRLİKLERİNE İHA TEHDİDİNE KARŞI MÜDAHALE İMKÂNI

Mühimmatın, bir asker tarafından test edildiği görüntüler paylaşıldı. Yeni mühimmatın, muharebe sırasında ortaya çıkan dron tehditlerine karşı piyade birliklerinin doğrudan müdahale edebilmesine imkân sağlaması hedefleniyor.

Herhangi bir ilave sistem kurulmasını veya kullanılan platformun değiştirilmesini gerektirmeyen mühimmat, 7,62x51 milimetre ve 7,62x39 milimetre olmak üzere iki farklı kalibre seçeneğiyle üretildi.

Mühimmat; piyade tüfekleri ve makineli tüfeklerin yanı sıra araç üstü silah sistemleri ile uzaktan komutalı silah kulelerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

PARÇACIK MEKANİZMASIYLA HEDEFE KARŞI ETKİ ALANI OLUŞTURUYOR

Küçük boyutları ve yüksek manevra kabiliyetleri nedeniyle dronların vurulmasını kolaylaştırmak amacıyla mühimmatın özel bir mekanizmayla geliştirildiği belirtildi.

Mühimmat, namludan çıktıktan yaklaşık 5 metre sonra mekanik olarak açılıyor ve bünyesindeki özel parçacıkları hedef yönünde yayıyor.

Yaklaşık 680 metre/saniye namlu çıkış hızına sahip mühimmatın, 50 metre mesafede yaklaşık 1 metre, 100 metre mesafede ise yaklaşık 2 metre çapında parçacık yoğunluğu oluşturduğu aktarıldı.

MEVCUT SİLAH SİSTEMLERİYLE KULLANILABİLİYOR

MKE'nin geliştirdiği anti-dron mühimmatının mevcut silahlarla uyumlu şekilde kullanılabildiği belirtildi.

Sistemin, personel için ilave bir eğitim ihtiyacı veya ek maliyet oluşturmadan, klasik mühimmatlara kıyasla daha yüksek savunma etkinliği sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.