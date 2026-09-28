Kaynak: ANKA

Türk savunma sanayiinin özgün hava platformlarından HÜRKUŞ'ta önemli bir aşama tamamlandı. TUSAŞ, yeni nesil temel eğitim uçağının kabul süreçlerinin ardından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, “Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, kabul süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi” denildi.

PİLOT EĞİTİMİNDE YENİ DÖNEM

TUSAŞ, milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ ile pilot eğitiminde yeni bir dönemin başladığını belirterek, Türkiye'nin özgün hava platformları arasındaki eğitim zincirinin daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu bildirdi.

YÜZDE 80'E VARAN YERLİLİK ORANI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise gelişmeyi, “Bugün Türk havacılığı için tarihi bir gün” sözleriyle duyurdu.

HÜRKUŞ'un Türkiye'nin ilk milli Askeri Tip Sertifikası'na sahip insanlı uçağı olduğunu belirten Görgün, uçağın yüzde 80'e varan yerlilik oranıyla üretildiğini kaydetti.

“HÜRKUŞ'TA YETİŞECEK, HÜRJET'TE USTALAŞACAK”

HÜRKUŞ projesinde kazanılan tecrübenin HÜRJET ve KAAN'a taşındığını vurgulayan Görgün, şu ifadeleri kullandı:

“Pilotlarımız HÜRKUŞ'ta yetişecek, HÜRJET'te ustalaşacak, KAAN'la Gök Vatan'ı koruyacak.”

Görgün ayrıca HÜRKUŞ'un yakın zamanda ihracat sözleşmeleriyle dost ve müttefik ülkelerin semalarında da uçacağına inandığını belirtti.