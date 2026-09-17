Kaynak: Haber Merkezi

TEKNOFEST 2026 kapsamında Aksaray Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen Model Uydu Yarışması devam ediyor. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yarışma alanında hazırlanan kısa kurgu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar'ın “Bizim gençler halleder…” notunu düştüğü videoda, telefonunun çekmemesinden yakınan yaşlı bir vatandaş üzerinden yarışmacı gençlerin teknolojiye ve mühendisliğe olan ilgisine esprili bir gönderme yapıldı.

Model uydu üzerinde çalışan gençlerin vatandaşın yaşadığı sorunu çözmesi mizahi bir senaryoyla anlatılırken, video TEKNOFEST Güneydoğu mesajıyla sona erdi.

MODEL UYDU YARIŞMASI DEVAM EDİYOR

Türksat ana sponsorluğunda bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Model Uydu Yarışması'nda takımlar, gerçek uydu sistemlerine benzer süreçleri sahada deneyimliyor.

Yarışmacılar; tasarımdan telemetri aktarımına, sensör yönetiminden fırlatma sonrası veri toplamaya kadar farklı aşamalarda geliştirdikleri sistemleri test ediyor. Bayraktar'ın paylaşımı da yarışmaya katılan gençlerin çalışmalarını eğlenceli bir anlatımla gündeme taşıdı.