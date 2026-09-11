Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından, Taarruzi İnsansız Hava Aracı AKINCI ile gerçekleştirilen İHA-300 ve İHA-122 mühimmatının atış testine ilişkin bir video paylaştı.

Bayraktar, paylaşımında İHA-300 ile gerçekleştirilen testte 250 kilometreden fazla mesafedeki hedefin başarıyla vurulduğunu belirtti.

Paylaşımda, İHA-300’ün “süpersonik balistik füze” olduğu ifade edilirken, gerçekleştirilen atışın hedefi tam isabetle vurduğu belirtildi.

Bayraktar’ın paylaşımında Baykar ve Roketsan hesapları da etiketlenirken, “Milli Teknoloji Hamlesi” ifadesine yer verildi.