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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK yürütücülüğünde ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğiyle hayata geçirilen Future Space alanı, start-up firmalarına küresel ölçekte iş birliği kapıları aralıyor. Alan içerisinde sergilenen yerli gömülü sistemler, radar sinyal işleme ve FPGA tabanlı çip teknolojileri, dışa bağımlılığı azaltacak stratejik çözümleri gözler önüne seriyor. Yurt dışından yüksek lisans maliyetleriyle temin edilen yazılımlara yerli ve milli alternatifler sunan girişimler, uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekiyor.

AVRUPA UZAY AJANSI'NIN ROBOTU AMECA İLK KEZ UZAY KONGRESİNDE

Kongrede sadece yerli teknolojiler değil, yapay zekâ ve robotik alanındaki son gelişmeler de ziyaretçilerden tam not aldı. ESA tarafından yapay zekâ destekli "robot elçi" olarak tanımlanan ve gelişmiş yüz ifadeleriyle insan-robot etkileşiminin sınırlarını zorlayan insansı robot AMECA, IAC tarihinde ilk kez bir uzay kongresinde sergilendi.

Geniş katılımla devam eden ve geleceğin uzay teknolojilerinin şekillendiği IAC 2026, 9 Ekim'e kadar Antalya'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.