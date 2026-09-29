Kaynak: İHA

Almanya, yenilenebilir enerji yatırımlarında dev bir adım atarak dünyanın en yüksek rüzgar türbininin inşasını tamamladı. Brandenburg eyaletine bağlı, geçmişte kömür madenciliğiyle tanınan Schipkau kasabasında yükselen türbin, 365 metrelik nihai yüksekliğiyle rekor kırdı. Dresden merkezli GICON şirketi tarafından hayata geçirilen proje, yüksek irtifadaki güçlü ve istikrarlı rüzgarlardan yararlanarak karasal rüzgar enerjisinde performans standartlarını yeniden belirliyor.

Alman Rüzgar Enerjisi Birliği (BWE) verilerine göre dünyanın en yüksek rüzgar yapısı unvanını kazanan dev türbin, aynı zamanda Almanya'nın başkenti Berlin'deki 368 metrelik Televizyon Kulesi'nin ardından ülkedeki en yüksek ikinci yapı konumuna yerleşti. Standart rüzgar türbinlerinin ortalama 200 metre yükseklikte olduğu sektörde, daha önce ülkedeki en yüksek yapı Bavyera'da yer alan 285 metrelik türbindi.

EKİM AYINDA ŞEBEKEYE BAĞLANACAK

Saha etrafındaki son hazırlıkların tamamlanmasının ardından dev türbinin ekim ayı içinde elektrik şebekesine bağlanması, resmi açılışının ise üst düzey katılımın öngörüldüğü törenle kasım ayı başında yapılması planlanıyor. Tesisin tek başına 7 bin 500 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını kesintisiz karşılayacağı açıklandı.

Dünya genelinde Çin ve ABD’nin ardından en yüksek rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip üçüncü ülke olan Almanya, bu projeyle birlikte enerji dönüşümünde daha verimli arazi kullanımı ve kararlı enerji arzı hedefine bir adım daha yaklaştı.