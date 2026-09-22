Kaynak: Haber Merkezi

Bayraktar TB3 SİHA, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nda denizaltı savunma harbine yönelik bir görev gerçekleştirdi. TCG Anadolu'dan havalanan milli SİHA, bu görev sırasında Baykar tarafından geliştirilen Sonoboy Atım Sistemi'ni (SAS POD) kullanarak 2 sonoboyu denize bıraktı.

20-25 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı; Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak düzenleniyor. Deniz, Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yer aldığı tatbikatta milli platformların farklı kabiliyetleri sahada sergileniyor.

Tatbikat senaryosundaki denizaltı savunma harbi görevi kapsamında Bayraktar TB3, görev bölgesinde bulunan deniz karakol uçağıyla koordineli hareket etti. SİHA, uçuş esnasında kanat altında taşıdığı SAS POD'u kullanarak 2 sonoboyun atışını gerçekleştirdi.

Görevin bir diğer aşamasında ise sonoboylardan alınan verilerin değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Bayraktar TB3, yalnızca kendi bıraktığı sonoboylardan gelen verileri değil, deniz karakol uçağının bıraktığı sonoboylardan elde edilen bilgileri de üzerindeki sonoboy işleme birimi üzerinden işledi.

SİHA tarafından işlenen sualtı verileri, tatbikat sırasında anlık olarak görüntülendi. Böylece Bayraktar TB3, sonoboyların bırakılması ve bu sistemlerden elde edilen verilerin işlenmesine yönelik kabiliyetini görev ortamında gösterdi.

Görüntüler, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın X hesabından paylaşıldı.