Türkiye'nin milli savunma sanayii devlerinden ROKETSAN, katmanlı hava savunma sistemlerini yeni yerli kabiliyetlerle güçlendirmeye devam ediyor. ROKETSAN, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yüksek hareket kabiliyetine sahip BURÇ hava savunma sisteminden SUNGUR füzesinin ilk atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ROKETSAN paylaşımında haberi, "Katmanlı hava savunmamıza yeni bir atış kabiliyeti daha!" ifadeleriyle aktardı.

HAREKETLİ HAVA HEDEFİNE HASSAS VURUŞ

Geliştirilen yeni konfigürasyon sayesinde sistemin sahada sunduğu caydırıcılık ve esneklik üst seviyeye çıkarıldı. Yapılan testte, BURÇ sisteminden ilk kez ateşlenen ve hassas vuruş yeteneğiyle öne çıkan SUNGUR füzesinin performansı tam not aldı.

Atış testinin detaylarına ilişkin ROKETSAN şu bilgilere yer verdi:

"Yüksek hareket kabiliyetine sahip hava savunma sistemimiz BURÇ’tan ilk kez ateşlenen, hassas vuruş kabiliyetiyle öne çıkan SUNGUR Füzemiz, hareketli hava hedefini başarıyla vurdu.

MİLLİ HAVA SAVUNMA SAHADA GÜÇLENİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ve katmanlı hava savunma konseptine entegre edilen yerli çözümler, yeni modüller ve atış yetenekleriyle modernize edilmeyi sürdürüyor. ROKETSAN, başarıyla tamamlanan testin ardından milli çözümlere vurgu yaparak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Milli hava savunma çözümlerimizi sahada yeni kabiliyetlerle güçlendiriyoruz."