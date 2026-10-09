Kaynak: AA

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN imzasını taşıyan MORFOZ Güdüm Kiti (MGK) ile ilk kez atış yaptı. Test faaliyeti, belirlenen hedefin tam isabetle vurulmasıyla tamamlandı.

Baykar’ın konuya ilişkin açıklamasına göre AKINCI, yerli teknolojilerle donatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeni sistemlerle buluşturuluyor. Milli imkânlarla geliştirilen hava aracının yetenekleri, yerli alt sistemlerin ve mühimmatların entegrasyonuyla genişletiliyor.

Deneme uçuşu için Tekirdağ’daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan AKINCI’ya MORFOZ Güdüm Kiti ile Alpagut mühimmatları entegre edildi. ASELSAN tarafından tüm bileşenleri yerli olarak üretilen güdüm kitiyle birlikte kullanılan Alpagut, ROKETSAN ve STM’nin ortak geliştirdiği mühimmat olarak testte yer aldı.

Atış aşaması Saros Körfezi’nde gerçekleştirildi. MORFOZ sistemiyle yapılan atış sonucunda hedef başarıyla vurulurken AKINCI, faaliyet sonrasında kalkış yaptığı Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne güvenli şekilde iniş yaptı.

MORFOZ, BOMBALARA GÜDÜM KABİLİYETİ KAZANDIRIYOR

ASELSAN’ın mühendislik çalışmalarıyla ortaya çıkardığı MORFOZ Kanatlı Güdüm Kiti, bombaların güdümlü mühimmat niteliği kazanmasını sağlıyor. Sistem, kritik öneme sahip hedeflerin hassas biçimde vurulması amacıyla geliştirildi.

Kitin açılabilir kanatları, mühimmatın daha uzak mesafelerde kullanılmasına olanak tanıyor. MORFOZ’un öne çıkan teknik özellikleri arasında farklı hava koşullarında çalışabilmesi, GNSS karıştırmalarına karşı direnç göstermesi ve vuruş açısının seçilebilmesi bulunuyor. Sistem ayrıca bütünleşik ANS/KKS tabanlı yapısıyla görev yapıyor.

AKINCI’NIN MÜHİMMAT SEÇENEKLERİ GENİŞLETİLDİ

AKINCI TİHA için yürütülen geliştirme ve uyumlaştırma çalışmaları sonucunda farklı özelliklere sahip çok sayıda yerli mühimmatın kullanımı mümkün hâle geldi. Hava aracına bugüne kadar MAM-L, MAM-T, TOLUN, TEBER, ÇAKIR, SUNGUR ve LAÇİN entegre edildi.

Menzil, güdüm yöntemi ve harp başlığı bakımından farklılaşan bu mühimmat seçenekleri, AKINCI’nın farklı hedeflere karşı kullanabileceği taarruz araçlarının çeşitlenmesini sağlıyor.