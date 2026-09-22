Kaynak: İHA

30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu için geri sayım sürerken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Kadim kentin simgelerinden biri olan geleneksel sıra gecesi atmosferini yansıtan kurguda, bir insansı robotun çiğ köfte yoğurduğu eğlenceli anlara yer verildi. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan klipte, bölgenin tanınmış eserlerinden "Urfalıyam Ezelden" türküsü de organizasyona özel uyarlanmış sözleriyle eşlik etti.

BÖLGEDEKİ DEV ORGANİZASYON İÇİN SAYILI GÜNLER KALDI

Selçuk Bayraktar’ın "Şanlıurfa biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu" notuyla paylaştığı kurgusal video, kısa sürede yüz binlerce etkileşim alarak viral oldu. Bölgenin teknolojik potansiyelini öne çıkarırken kültürel mirasa da vurgu yapan görüntüler, kadim kentte düzenlenecek dev buluşma öncesinde heyecanı artırdı.