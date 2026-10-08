Yargıtay’dan emsal karar: Düğün günü gelini yalnız bıraktı bedeli ağır oldu

Daire, erkeğin düğün günü yaptığı açıklamanın bu ihlali oluşturduğuna hükmetti. Manevi tazminatın hakkaniyete uygun şekilde belirlenmesi, ceza niteliği taşımaması ve zenginleşme aracı olmaması gerektiği de kararda vurgulandı. Dosya, uygun miktarda tazminat takdir edilmesi için yerel mahkemeye gönderildi; tutarın ne kadar olacağı ise yeniden yapılacak yargılamada belirlenecek.