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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Fransa'da patlak veren ve kısa sürede Belçika'ya sıçrayan eğitimde tasarruf karşıtı öğrenci protestoları, Liege kentinde şiddet olaylarına dönüştü. Kent merkezinde dün meydana gelen gösterilerde 79'u idari, 8'i adli olmak üzere 87 kişi gözaltına alındı, çıkan arbedede çok sayıda polis memuru yaralandı.

Olayların ardından yazılı açıklama yayımlayan Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, "Liege halkının, öğrencilerin, esnafın ve kentin tüm sakinlerinin güvenliği tehlikede" diyerek olağanüstü güvenlik tedbirlerini devreye soktuklarını duyurdu.

İŞTE YASAKTAN MUAF OLANLAR

Belediye Başkanı Demeyer'in kararıyla kent sınırları içinde bugün saat 06.00'dan itibaren 3'ten fazla kişinin kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi yasaklandı.

Şehirde uygulanacak sıkı denetimler kapsamında yasaktan muaf tutulacak istisnai gruplar ise şu şekilde sıralandı:

Aileler: Aynı hanede ikamet eden kişiler,

Çocuklar: Ebeveyni veya yasal sorumlusu refakatindeki çocuklar,

İzinli Etkinlikler: Önceden resmi izin alınmış gösteri ve organizasyon katılımcıları,

Çalışanlar: Mesleki faaliyetlerini icra eden kişiler.

EYLEMLER BELÇİKA GENELİNE YAYILIYOR: "GELECEĞİMİZ SÖZ KONUSU"

Öğrenci eylemleri yalnızca Liege ile sınırlı kalmadı. Başkent Brüksel'in Schaerbeek semtindeki Saint-Dominique Ortaokulu öğrencileri de tasarruf tedbirlerine karşı sokağa indi.

"Geleceğimiz söz konusu" sloganıyla protesto düzenleyen öğrenciler, eylemlerini cuma günü de sürdüreceklerini ve ardından Belçika genelinde gerçekleştirilecek ulusal gösteriye katılacaklarını bildirdi.