8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olarak çalışma hayatına başlayan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran milyonlarca vatandaşın gözü kulağı kademeli emeklilik gelişmelerinde.
EYT'yi 1 günle kaçıranlara yeni umut: Kademeli emeklilikte dikkat çeken gelişme
EYT'yi 1 günle kaçıran milyonlarca çalışan kademeli emeklilik düzenlemesini bekliyor. EMADDER ile Bakanlık arasındaki görüşme sonrası gözler Meclis'e çevrildi. Yaş ve prim şartları yeniden gündemde. İşte 2000 sonrası yaş ve prim şartlarında son gelişmeler...Kaynak: Diğer
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleşen kritik temasın ardından "Kademeli emeklilik yasalaşacak mı, yaş ve prim şartları değişecek mi?" soruları yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.
EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 gün veya birkaç ay farkla yasayı kaçıran 2000 ve 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar, emeklilikte adalet taleplerini sürdürüyor.
Milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesini beklerken, son olarak EMADDER temsilcilerinin Bakanlık düzeyinde gerçekleştirdiği görüşme, kademeli emeklilik bekleyen çalışanlar arasında büyük heyecan oluşturdu.
KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yöneticilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği temaslarda, 1999 sonrası işe başlayan çalışanların yaşadığı mağduriyetler ile yaş ve prim adaletsizliği detaylı bir raporla gündeme getirildi.
Görüşmenin ardından beklentiler yükselirken, hükümet kanadından konuya ilişkin henüz resmi bir takvim açıklanmadı.
Ancak konunun sivil toplum kuruluşları ile idare arasında temas seviyesine taşınması, sürecin yakından takip edildiğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E NE ZAMAN GELİR?
Kademeli emeklilik düzenlemesinin TBMM gündemine taşınıp taşınmayacağı, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Şu ana kadar Resmi Gazete'de yayımlanmış ya da Meclis Başkanlığı'na sunulmuş onaylı bir kanun teklifi bulunmuyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre sosyal güvenlik sistemindeki aktüeryal dengeler inceleniyor. Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların gerçekleştireceği etki analizlerinin ardından konunun Meclis gündemine taşınıp taşınmayacağı netleşecek.
2000 VE SONRASI İÇİN YAŞ VE PRİM ŞARTLARI DEĞİŞECEK Mİ?
Gündemdeki kademeli emeklilik taslak modellerinde, 8 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanlar için başlangıç tarihine göre kademeli bir yaş esnetilmesi talep ediliyor.
Mevcut Durum: 1999 sonrası sigortalılar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7000 prim günü şartına tabi bulunuyor.
Beklenen Kademeli Model: Sigorta başlangıç tarihine göre 43 ile 52-54 yaş arasında değişen bir skala ve 6250 - 7000 prim günü arasında kademeli emeklilik hakkı tanınması hedefleniyor.
Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmış resmi bir yaş ve prim tablosu bulunmadığı için mevcut yasalar geçerliliğini koruyor.