EYT'yi 1 günle kaçıranlara yeni umut: Kademeli emeklilikte dikkat çeken gelişme

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E NE ZAMAN GELİR?

Kademeli emeklilik düzenlemesinin TBMM gündemine taşınıp taşınmayacağı, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Şu ana kadar Resmi Gazete'de yayımlanmış ya da Meclis Başkanlığı'na sunulmuş onaylı bir kanun teklifi bulunmuyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre sosyal güvenlik sistemindeki aktüeryal dengeler inceleniyor. Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların gerçekleştireceği etki analizlerinin ardından konunun Meclis gündemine taşınıp taşınmayacağı netleşecek.