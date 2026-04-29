29 Nisan 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

BAKAN BAYRAKTAR 'BİR DAHA RUHSAT YOK' DEDİ; YILDIZLAR SSS HOLDİNG AYNI GÜN YENİ RUHSAT ALDI

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, aylarca işçinin maaşını ödemeyen Yıldızlar SSS Holding'e "Ben bir daha bu şirkete ruhsat falan vermem" diyerek rest çekmişti. Aynı gün şirket yeni bir ruhsat aldı.

ÖZEL'DEN İTTİFAK SİNYALİ: O ELİ TUTACAĞIZ

CHP lideri Özgür Özel, Ergün Atalay'ı ziyaretti. Soruları yanıtlayan Özel, ittifak söylentileri için çarpıcı bir açıklamada bulundu.

AKIN GÜRLEK'TEN 'MUTLAK BUTLAN' AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP davasında 'mutlak butlan' kararı çıkacağı iddialarına yanıt verdi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: SORUMLU ERDOĞAN'DIR

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. "İktidar medyası Mehmet Şimşek'i hedef tahtasına koyuyor." diyen Dervişoğlu 'Sorumlu Erdoğan'dır' dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE ŞEKİL DEĞİŞİMİ: MHP'DEN ÇOK KONUŞULACAK KULİS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine yönelik verdiği mesaj DEM Parti'ye yanıt olarak algılanırken, bir süredir durgun sürece dair "Ne oluyor?" sorusunu da akıllara getirdi. Kulislerden aktarılan MHP detayı ise, fotoğrafa dair ipuçları veriyor...

İBB DAVASINDA TANSİYON YÜKSELDİ, BUĞRA GÖKÇE, ADEM SOYTEKİN, EKREM İMAMOĞLU...

İBB davasının itirafçılarından Adem Soytekin, cezaevine gönderilirken Buğra Gökçe'nin kendisine sinkaflı sözler söylediğini itiraf etti. Jandarma tutanaklarında mevcut olan durum salonda aktarılınca tartışma çıktı, İmamoğlu araya girdi, tansiyon yükseldi.

DÜNYA

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM ÇİP VE GÜBREYİ VURDU

Hürmüz Boğazı’nda tırmanan gerilim, enerji piyasalarının yanı sıra gübre ve yarı iletken tedarik zincirlerinde de yeni riskleri ortaya çıkarttı.

TASARI REDDEDİLDİ: TRUMP’A KÜBA FRENİ BAŞARISIZ OLDU

ABD senatosu, Başkan Donald Trump’ın Küba’ya yönelik ambargoyu sertleştirme girişimleri hakkında Demokratların sunduğu tasarıyı reddetti.

TRUMP'IN GAFINA CEVAP KRAL'DAN GELDİ: FRANSIZ OLURDUNUZ

İngiltere Kralı III. Charles, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Biz olmasak Alman olurdunuz" gafına ABD gezisinde cevap verdi. Kral, "Biz olmasak da siz Fransız olurdunuz" dedi.

HASTANELERDEN SONRA SIRA KIŞLALARDA: ASKERİ ARAZİLER SATIŞTA; İŞTE DEV LİSTE

Kamuya ait taşınmazların özelleştirme dalgası genişliyor. 126 sağlık taşınmazının ardından, 17 ilde aralarında kışla, lojman ve askeri cezaevlerinin de bulunduğu dev askeri araziler satış listesine alındı. CHP’li İbrahim Arslan'dan “Cumhuriyet birikimleri elden çıkarılıyor.” tepkisi geldi.

EKONOMİ

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNDE YENİ GELİŞME: EMEKLİLER DİKKAT... BAKAN VEDAT IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinde artış olmayacağını açıkladı.

ALTINDA TÜRKİYE ZİRVESİ

Altında tarihi rekor: Türkiye’de yatırım amaçlı altın talebi yılın ilk çeyreğinde yüzde 29 artarak son 7 çeyreğin zirvesine çıktı.

AVRUPA’DA BİR ÜLKEDEN TÜRKİYE’YE VİZE ENGELİ: SADECE TÜRKİYE’YE KAPILARINI KAPATTI

NATO’nun resmi staj kılavuzu, ittifakın en eski üyelerinden Türkiye’ye yönelik şok edici bir ayrımcılığı ortaya çıkardı. Belçika Dışişleri Bakanlığı, AB dışından gelen tüm stajyerlere vize kolaylığı sağlayan "tasdik belgesi" uygulamasında, Türk vatandaşlarını açıkça kapsam dışı bıraktı.

SPOR

Fenerbahçe’de Tedesco ile yollar ayrılırken seçim tarihi 6-7 Haziran olarak açıklandı. Sadettin Saran’ın Samandıra’da futbolculara yaptığı konuşmada, ayrılığın gerekçesi ve takımın hedeflerine dair mesajlar verdiği belirtildi.

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen’in adı uzun süredir Barcelona ile gündeme geliyordu. İspanyol kulübünün, sarı-kırmızılı ekibe Nijeryalı yıldız için yüksek bir teklif yaptığı öne sürüldü