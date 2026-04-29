ABD Başkanı Donald Trump’ın, Küba’ya yönelik ambargoyu sertleştirme girişimleri hakkında Demokratların sunduğu tasarı Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedildi.

Tasarı Demokrat senatörler tarafından sunulmuştu. Trump’ın Küba’ya yönelik enerji ambargosunu sertleştirmek için aldığı kararlara Kongre’den onay alma şartını içeriyordu. Tasarı, 47 evet oyuna karşı 51 hayır oyu aldı.

Tasarıyı hazırlayan Demokrat Senatör Tim Kaine, ambargo nedeniyle Küba’da insani kriz yaşandığını vurguladı. Sağlık hizmetlerinde aksamaların neden olduğunu ve milyonlarca kişinin temiz suya erişemediğini söyleyen Kaine, gıda fiyatlarında da artış yaşandığını belirtti.

Kaine, söz konusu yasal düzenlemenin, Trump'ın Küba'ya yönelik olası bir askeri operasyon başlatmasını önlemeyi de amaçladığını vurguladı.

Trump, 30 Ocak’ta Küba’yla petrol ticareti yapan ülkelerin ABD’ye sattığı ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, karar sayesinde Küba'nın "zararlı eylem ve politikaları" karşısında ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını koruduğunu iddia etmişti. 1 Şubat’ta ise Küba ile, petrol tedarikinin düzenlenmesiyle ilgili görüşmelerin başladığı açıklanmıştı. Küba ise iddiayı reddetmişti.