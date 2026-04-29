Ramazan Bayramı'nın ardından hareketleneceği söylenen ancak aradan geçen zamana rağmen durgunluğun göze çarptığı Terörsüz Türkiye sürecinde üstü kapalı polemikler aşaması başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son iki haftadır partisinin grup toplantısında Terörsüz Türkiye başlığına yer vermeyerek konudan uzaklaşması dikkat çekerken, Erdoğan'ın bugünkü mesajları ise konuyu farklı bir boyuta taşıdı.

Partisinin grup toplantısından konuşan Erdoğan, "Süreçle ilgili son günlerde belli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye kulak asmadığımızı bugün bir kere daha vurguluyorum. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri DEM Parti'nin dün gerçekleşen grup toplantısında Tülay Hatimoğulları'nın "İktidar aksak, ürkek ve oyalayıcı bir tutum içinde. Barış sürecinde iktidarın adım atmadığı her an süreç karşıtlarının provokatif tutumlar geliştirmesinin önünü açar" sözlerine bir cevap olarak yorumlandı.

MHP TEMKİNLİ POZİSYONA GEÇTİ

Ortaya çıkan tablo, Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıçtaki ivmesini kaybettiği ve siyasi aktörler arasında yaklaşım farklarının giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koyarken, MHP kanadının sürece ilişkin daha temkinli bir pozisyona geçtiği bilgisi de kulislerden aktarılanlar arasında yer aldı.

GÜVENLİK SÜRECİNE Mİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

AKP'ye yakın kaynaklar ise, iktidar partisinde PKK terör örgütünün silah bırakmasının istenilen seviyeye ulaşmamasından kaynaklanan bir rahatsızlığın olduğu belirtildi. İktidar çevreleri yeni açılımın oylarda istenilen etkiyi yapmadığını belirterek, Saray'ın süreci "İmralı ile müzakere" görüntüsünden bir güvenlik sürecine döndürme seçeneğini değerlendirdiğini ifade etti.