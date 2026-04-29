Yapay zeka Süper Lig’de küme düşecek 3 takımı tahmin etti

Trendyol Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken küme düşme yarışı da alev aldı.
Yapay zeka destekli analiz, puan durumu, fikstür, iç saha-deplasman dengesi ve son haftalardaki form grafiğini dikkate alarak küme düşecek 3 takımı tahmin etti.
KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM
Ligde 31 hafta sonunda oluşan tabloda; Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme hattında yer aldı.
16’ıncı sıradaki Antalyaspor, Eyüpspor ve Gençlerbirliği ile aynı puana sahip olmasına rağmen averaj farkıyla ateş hattında yer alırken Kayserispor 26 puanda 17. sırada ve Fatih Karagümrük 21 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
Kalan haftalarda küme düşme hattındaki takımlar kader maçlarına çıkacak. Sadece kendi maçları değil aynı zamanda rakiplerinin de alacağı sonuçlar belirleyici olacak.
FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN UMUDU MUCİZELERE KALDI
Yapay zeka analizine göre; Fatih Karagümrük puan tablosunda da olduğu gibi küme düşmeye en yakın takım.
Karagümrük 3 maçını da kazanması halinde puanını 30’a çıkarabiliyor. Bu da kümede kalması için rakiplerinin ciddi puan kayıpları yaşaması anlamını taşıyor.
Bu nedenle Fatih Karagümrük'ün kümede kalması mucizelere kalmış durumda.
KAYSERİSPOR GÜVEN VERMİYOR
Yapay zeka analizine göre; Kayserispor da kalan maçları ve mevcut formu göz önünde bulundurulduğunda küme düşmeye en yakın ikinci takım olarak öne çıkıyor.
Bu hafta Eyüpspor’u konuk edecek Sarı Kırmızılılar bu maçtan istediği sonucu çıkaramazsa Alanyaspor ile deplasmanda ve son hafta Konyaspor ile içerde oynayacak.
Yapay zeka zor fikstür ve ligin en kötü gol averajına sahip olması nedeniyle Kayserispor’un küme düşeceğini tahmin ediyor.
ANTALYASPOR FORMSUZ
Yapay zekanın Süper Lig’de bu sezon küme düşmesini beklediği üçüncü ve son tahmini ise Antalyaspor oldu.
Antalyaspor, puanı Gençlerbirliği ve Eyüpspor ile aynı olsa da son altı maçta sadece 4 puan topladı; iç sahada 15 maçta 15 puanda kaldı ve bu sezonun en kırılgan ev performanslarından birine sahip.
Antalyaspor önce Alanyaspor'u ağırlayacak ardından da Galatasaray deplasmanına gidecek.
Son hafta Kocaelispor maçı kağıt üzerinde fırsat gibi görünse de Antalya’nın bu sezon evindeki toplam üretimi o kadar düşük ki bu maçı otomatik üç puan hanesine yazmak zor.
YAPAY ZEKA'YA GÖRE SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR
Kısacası, yapay zeka tahminine göre; Süper Lig’de bu sezon küme düşecek üç takım; Antalyaspor, Kayserispor ve Antalyaspor oldu.