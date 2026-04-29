Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklinin bayram ikramiyesinde her sene yapılan artış 'savaş' bahane edilerek yapılmamıştı.

4 bin TL olan ikramiyelere artışın Kurban Bayramı'nda yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyordu.

IŞIKHAN: AYNI MİKTARDA VERECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son noktayı AK Parti Grup Toplantısı'nda koydu. Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz" dedi.

Bu noktada emekliler ikramiyeleri 4 bin TL'den almaya devam edecek. 4 bin TL ile emekliler koyun bile alamamaya devam edecek. Emeklilerin beklentisi bir asgari ücretti.