AK Parti Grup Toplantısı'nda yer alan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği davalar ve yeni yargı paketine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP davasında 'mutlak butlan' kararı çıkacağı iddialarına "Bu karar istinafta, oranın takdirinde, mahkemenin ne tür karar vereceği konusunda bilgimiz ve takdirimiz yok, olamaz" cevabını verdi.

Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına dair ise şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsa hassasiyet oluşturan bir olaydı... Faili meçhulleri araştırmak için başkanlık kurduk. 632 dosyayı ilk derece mahkemelerinden çektik, arkadaşlarımız inceliyor, Buradan illa bu dosya açılacak, bir fail ortaya çıkacak diye bir şey yok. Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkarttık, babasıyla görüşmeleri çıktı. Önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, iadesini istiyoruz, bekliyoruz. Bence olayı çözecek kişi, soruşturma devam ediyor. Erzurum Başsavcımız da Vali Bey ile ilgili süreci takip ediyor"

Rojin Kabaiş dosyasına dair de konuşan Gürlek "Rojin Kabaiş dosyasında da cep telefonunu çözümlersek önemli bir evre alacağız, inşallah olumlu gelişmeler olabilir. Yeni bir ekip kurduk, çalışıyoruz, teknik olarak destek veriyoruz" dedi.

Gürlek, "Çocukların cezalarının artırılması için 12. Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak" şeklinde konuştu.