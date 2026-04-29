Ekonomide gözler 4 Mayıs Pazartesi gününe çevrildi; Nisan ayı enflasyon beklentileri netleşti. Matriks Haber’in anketine katılan 27 kurumun ortak öngörüsü, enflasyonun aylık bazda yüzde 3,23 artacağı yönünde oluşurken, yıl sonu dolar tahmini 51 lira seviyesini aştı.
Gözler o tarihte: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç?
NİSAN ENFLASYONU İÇİN TAHMİNLER BELLİ OLDU
Piyasaların merakla beklediği Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi, Matriks Haber’in 27 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlandı.
Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyonu için medyan tahmini aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 31,1 olarak belirlendi. En yüksek aylık artış beklentisi yüzde 3,60 olurken, en düşük tahmin yüzde 2,50 seviyesinde kaldı.
KRİTİK VERİ PAZARTESİ SAAT 10.00'DA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı resmi rakamlarını 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.
Mart ayında enflasyon aylık yüzde 1,94 olarak gerçekleşmiş ve yıllık bazda yüzde 30,87 seviyesinde kaydedilmişti. Analistler, Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 31 bandının hemen üzerine yerleşmesini bekliyor.
2026 YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON BEKLENTİSİ
Ankette sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli projeksiyonlar da güncellendi:
Yıl Sonu Enflasyon: 23 ekonomistin katılımıyla 2026 sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 28,00 oldu.
Yıl Sonu Dolar/TL: 18 analistin ortak beklentisi 51,7750 seviyesine işaret etti.
12 Ay Sonrası: Doların bir yıl sonra 53,25 TL, enflasyonun ise yüzde 23,50 seviyesinde olacağı öngörüldü.
2027 VE SONRASI İÇİN ÖNGÖRÜLER
Ekonomistlerin daha uzak vadeli tahminlerinde ise temkinli bir iyileşme dikkat çekiyor. 2027 yıl sonu için dolar/TL medyan tahmini 59,20 olurken, enflasyonun aynı dönemde yüzde 22,00 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi.
Çekirdek enflasyon göstergesi olan C Endeksi'nin ise 2026'yı yüzde 27,00 seviyesinde kapatması bekleniyor. Nisan ayı resmi enflasyon rakamları 4 Mayıs Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.