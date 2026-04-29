Gözler o tarihte: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç?

Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyonu için medyan tahmini aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 31,1 olarak belirlendi. En yüksek aylık artış beklentisi yüzde 3,60 olurken, en düşük tahmin yüzde 2,50 seviyesinde kaldı.

KRİTİK VERİ PAZARTESİ SAAT 10.00'DA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı resmi rakamlarını 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.