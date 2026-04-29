Adem Soytekin, tehdit ve baskı gördüğü, bundan dolayı kendisini savunamadığı iddiasıyla mahkemeye dilekçe sundu. Dilekçeyi inceleyen heyeti Soytekin'in savunmasını öne çekti ve diğer duruşmalara katılmasına gerek yoktur yönünde bir karar aldı. Soytekin dün savunma yapmaya başladı, bugün savunmasına devam etti.

CEZAEVİ ARACINDA SİNKAFLI KÜFÜRLER

Adem Soytekin, cezaevi ring aracında hücresine götürülürken, Buğra Gökçe'nin kendisine yönelik sinkaflı sözlerde bulundu. Bunun üzeirne Soytekin "Ben de buradayım" dedi. Gökçe, biz şakalaşıyoruz senlik bir şey yok" yanıtını verdi. Olay salonda aktarılırken tansiyon yükseldi.

Duruşmada bugün yaşanan gerginlik şu konuşmalarla başladı:

Adem Soytekin: Sayın Başkanım, bu konuyu burada sansürsüz anlatmayı ben de çok uygun bulmuyorum.

Mahkeme Başkanı: Sansürlü anlat. Neyse onu anlat. Sansür dediğin kısım, anladığım kadarıyla oradaki sinkaflı kelimeler.

Adem Soytekin: Küfür var. O küfürlerin benim ailem tarafından duyulması, ilgili kişilerin ailesiyle benim ailem arasında bir husumet oluşturabilir. O yüzden sansürlü anlatmak istiyorum. Konu tam olarak şöyle yaşandı: Geçtiğimiz hafta salı günü salonda oturuyordum. Murat Kapki arkaya döndü ve "Biz bu sürecin filmini çekeceğiz. Sen de bu filmin içinde kendi rolünü oynar mısın?" dedi. Ben de hayır, böyle bir şey yapmam dedim. Sonra konu kapandı. Akşam ben cezaevine gittim. Sonraki şeye kalmadım. Cezaevine giderken tek arabaya bindik. Ben normalde giderken hep arkada otururum ve konuşmaları çok net olmamakla birlikte duyamam. Ancak bu kez ön tarafta bir hanımefendi oturduğu için, yan tarafta oturdum; kabinin kapısı hafifi açıktı. Beni görmüyorlardı ama çok net duyabiliyordum.

Murat Kapki yanındaki arkadaşlarına, "Bugün ne oldu biliyor musunuz?" dedi. Kendi aralarında anlatıyorlar. “Ben döndüm Adem’e, ‘Bak biz bunun filmini çekeceğiz, sen de kendi kendi rolünü oynar mısın?’ Buğra Gökce de "Ya boş ver, o bilmem ne çocuğunun rolünü oynatacak başka bir bilmem ne çocuğu buluruz. Çok mu zor? Bunlardan çok yok mu?" dedi. Bu, benim yaşadıklarımın sadece bir tanesi. Dün bir avukatın sorularına sansür uyguladım. ‘Cevap vermeyeceğim’ dedim. Bu öyle hani çok basit değil. Ben, arka tarafta Murat Ongun’un eşinin ne konuştuğunu…

Mahkeme Başkanı: Bir araya gireyim… Adem Bey’in 20 Nisan tarihli dilekçesindeki bölümü aynen şöyle okuyorum. O ilk soruşturma sürecindeki durumu anlatmış. Ondan sonra demiş ki: "Tüm ifadelerimi samimiyetle ve gerçeklere dayanarak verdim. Beyanlarımın aksi ortaya konmamıştır. Ayrıca etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş olmam nedeniyle cezaevinde bulunduğum süre boyunca, sevk sırasında ve hatta duruşma salonunda dahi diğer bazı sanıklar tarafından sözlü sataşmalara ve psikolojik baskıya maruz kalmaktayım. Bu durum hem şahsi güvenlik hissimi zedelemekte hem de yargılamaya sağlıklı katılmamı güçleştirmektedir. Bu baskı nedeniyle bazı duruşmalara katılmakta zorlandığım da olmuştur. Bu durum savunmamı sağlıklı yapmamı engellemektedir…" Bu talep doğrultusunda değerlendirdik… Salonda da bir söz hakkı verdim. O söz hakkının bile doğru düzgün kullanılması engellendi. Yani ben bu anlamda bundan dolayı öne çektim. Varsa sizin müvekkilinizin de…

Ekrem İmamoğlu: Çok ayıp ama biz zan altında kalıyoruz.

Mahkeme Başkanı: Zan altında bırakma değil bu… Ekrem Bey, siz kendi üstünüze neden alınıyorsunuz?

Ekrem İmamoğlu: Bu kadar da olmaz… (Ne dediği anlaşılmıyor farklı seslerden dolayı)

Avukat: Başkanım, kayıtlar yok bu araçta.

Ekrem İmamoğlu: Çok ayıp yani… Yok böyle bir şey…

Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey, bu şekilde müdahil olmayın.

Ekrem İmamoğlu: Girerken selamlaşmalara ne oldu? Saygısızlık mı yaptınız?

(Farklı kişilerin sesleri birbirinin üzerine biniyor…)

Bir ses: Sayın Başkan, yalan söylüyor Adem Soytekin…

Mahkeme Başkanı: Sanık, etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğunu ve bu yüzden baskı gördüğünü iddia ediyor. Sizin müvekkiliniz de aynı yönde bir beyan varsa ve baskıya maruz kalıyorsa… Etkin pişmanlıktan yararlandığı için baskıya maruz kaldığını, aynı şekilde bana dilekçe ile sunarsa, ben de bu durumu değerlendiririm.

Bir ses: Sayın Başkan, Adem Soytekin yalan konuşuyor ve siz bunu kabul ediyorsunuz…

İkinci ses: Neden tartışmalarına izin veriyorsunuz. Çıkarsanıza salondan. Bilerek mi tartıştırıyorsunuz? Çıkarsanıza salondan tartışanları. Senin görevin bu… Jandarmanın görevi, tartışanları salondan çıkartmak. Niye çıkartmıyorsunuz? Hayır, bilerek yapıyorlar… Bilerek tartıştırıyorlar. Amaçları bu.

JANDARMA RİNG ARACINDAKİ KÜFÜRLERİ TUTANAĞA GEÇİRDİ

Gerginliğe neden olan olay hakkında dün akşam jandarma tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi. Tutanakta tutukluların cezaevine tesliminde ring aracı seyir halindeyken araç içerisinde tartışma çıktı.

Tutanağa göre ring aracında Adem Soytekin, arkada yapılan diyalogların ardından kendisinin de araçta olduğunu söyledi. Diğer tutuklular ise Soytekin'e kendi aralarında şakalaştıklarını, kendisi ile alakalı bir durum olmadığını söyledi.

Soytekin kendisine küfür edildiğini öne sürdü. Araçtaki bu gerilimin ardından Soytekin güvenlik önlemleri alınarak indirildi. Bu sırada Murat Kapki'nin Soytekin'e yanlış anladığı yönünde cümle kurduğu tutanağa geçirildi.

Dün savunma yapan Soytekin’in İmamoğlu ile ilgili oldukça az beyanda bulunmasının dikkat çektiği aktarılırken Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin, Soytekin'in örgüt lideri olduğu iddia edilen İmamoğlu ile ilgili herhangi bir beyan veya iddiada bulunmadığının altını çizdi.

Soytekin'in avukatı Bilgin, "Soytekin dışında örgüte rüşvet vermekten yargılanan başka bir kişi yok. Üye yöneticiye, yönetici üyeye rüşvet mi verir? Savcılığın liderden alınan bir talimat olduğuna dair bir iddiası veya delili de yoktur" dedi.

Soytekin’in Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra KİPTAŞ'ın düzenlediği 43 ihaleden 2’sine katıldığını belirten avukat Bilgin, Soytekin’in ihalelerin birini tek başına diğerini ortaklı aldığını aktardı. Bilgin "İddia makamının müvekkilimi konumlandırdığı pozisyonu kabul etmiyoruz. Bu durum, etkin pişmanlığın cezalandırılmasıdır" ifadelerini kullandı.