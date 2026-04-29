TÜRKİYE’DE ALTINA HÜCUM: 4,5 MİLYAR DOLARLIK REKOR

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 yılı ilk çeyrek raporu, Türkiye'de altına olan ilginin katlanarak arttığını ortaya koydu. Külçe ve sikke altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 26,1 tona ulaştı.

BloombergHT’nin derlediği verilere göre ortalama ons fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'deki yatırımcıların ilk üç aydaki altın alımlarının toplam değeri 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

KÜRESEL TALEPTE "YAPAY ZEKÂ" VE "REKOR" ETKİSİ

Dünya genelinde de altına olan talep ivme kazandı. Küresel altın talebi, parasal değer bazında yüzde 74 artarak 193 milyar dolar ile tarihi bir zirveye ulaştı. Rapora göre talebi şekillendiren iki ana faktör öne çıkıyor:

Yapay Zekâ: Teknoloji sektöründeki altın kullanımı yapay zekâ altyapı yatırımlarıyla 82 tona ulaştı.

Külçe ve Sikke: Yatırımcıların güvenli liman arayışı, tarihin en iyi ikinci çeyrek performansını getirdi.

MERKEZ BANKALARI ALIMA DEVAM EDİYOR

Fiyatlardaki yükselişe ve bazı satış aktivitelerine rağmen, dünya genelindeki merkez bankaları altın rezervlerini güçlendirmeye devam etti. Yılın ilk çeyreğinde merkez bankaları yıllık bazda yüzde 3 artışla net 244 ton altın alımı gerçekleştirdi.

MÜCEVHERAT SEKTÖRÜNDE "HACİM DARALDI, TUTAR ARTTI"

Rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, mücevherat sektöründe hacimsel bir daralmaya neden oldu. Satış hacmi yüzde 23 oranında gerilese de fiyatlardaki artış nedeniyle bu alanda yapılan toplam harcama miktarı yüzde 31 oranında artış gösterdi.