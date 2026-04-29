İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ekonomiyi eleştirerek "İktidar medyası Mehmet Şimşek'i hedef tahtasına koyuyor." dedi. Dervişoğlu 'Vitrindeki isim bellidir. Hayat pahalılığının gerçek sebebi bellidir. Beştepe'de ikamet ediyor. Sorumlu tüm yetkiyi üzerinde toplayan Erdoğan'dır' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Türk tehlike ve tehdit anında asla diz çökmez. Ne zaman bağımsızlığımıza kast etseler silaha sarılıp, tarih yazdık. Sadece silahla yapmadık bu direnişi, millet olarak birlik ve beraberlikten türediğini bildik. Türk milleti vatan tehlikede ise birliği ve yolunun istişareden, müzakedereden geçtiğini bilir.

"BUNLARA CUMHURİYET'İN MEZARINI KAZDIRMAYACAĞIZ"

-Bugün güya bir iç cephe tasavvuru ilgili söylenenler satmaya kalkışan iktidar veya muhalefet bunu çok iyi bilmelidir. Bu akıl ve ajandayla Saray'ın dehlizlerinde kazınan şey siper değil, Cumhuriyet'in mezarıdır. Bunlara Cumhuriyet'in mezarını kandırmayacağız. Tuzaklara düşmeyiz, tüm bedelleri yüklenmeye hazırız. Dün olduğu gibi bugün de direneğiz.

-Bugün adalet ve hukuk sistemi bozulmuştur. Ülkede bunun için harekete geçmenin zamanı gelmiştir. Bu hedef soğrultusunda 13 ve 14 Haziran'da bir hukuk vizyonu düzenliyoruz.

-İktidarın büyük bir derbedeyle sunduğu ekonomi projesini gördünüz. 25 yılın ağır bir faturasıdır bu.

"BU YIL ÖDENECEK FAİZ 2 TRİLYON 740 MİLYAR"

-2 trilyon 740 milyar lira bu yıl ödenecek faiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yüküdür bu. Ekmeğimiz faiz lobilerinin sofrasına meze ediliyor.

-Kastılı yoksullaştırma projesi uyguluyorlar. Allah'tan korkmaz mısınız? Ar etmez misiniz? Ne diyeyim benülkeyi yönettiğini söyleyenlere...

'SORUMLU ERDOĞAN...'

-Bizzat iktidar medyası Mehmet Şimşek'i hedef tahtasına koyuyor. Vitrindeki isim bellidir. Hayat pahalılığının gerçek sebebi bellidir. Beştepe'de ikamet ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile yapılıyor. Bilimsel temelden yoksun ekonomik deneylerin faturası milyonların mutfağından tahsil ediliyor. Hakiketin üzeri asla örtülemez. Sorumlu tüm yetkiyi üzerinde toplayan Erdoğan.

"EY ERDOĞAN..."

-Ey Erdoğan bugün mühür sen de ya. Tarihin sayfalarına nasıl geçeceğini de sen belirleyeceksinz. Ya Süleyman olacaksın ya da Nemrut olacaksın. Tek çıkış parlamenter demokratik sisteme dönmek.

-Bu iltidardan kurutulmazsak gideceğimiz yer daha fazla umutsuzluk ve kayırmacılıktır.

"İKTİDARA SESLENİYORUM..."

-İktidara işçiler ve emekçiler adına bir kez daha sesleniyorum. Bu düzenin böyle gitmesi mümkün değildir. Asgari ücretin yılda 2 kez güncellenmesini önceleyin. Ücretlerde vergi düzenlemesi, kayıt dışı ile mücadele ederek emeğin geleceğini planlayın.

-1 Mayıs günü Edirne meydanında işçilerimizle birlikte olacağız.

-Önce Şanlıurfa sonra Kahramanmaraş silahlar onlarca çocuğu hayattan kopardı. Bakanlık okulları kaleyi dönüştürmeye çalışmaktadır. Ekonomik buhran çocukluk masumiyetini çalıyor. Spora gidemeyen, kursa gidemeyen çocuklar eve mahkum oluyor. Sanal münya uyuşturucuya dönüştü. Okullardaki demir kapılar kimseyi korumaya yetmeyecektir.

-Evlatlarımızı kaybediyoruz. Günü kurtaran yönetime karşı çıkıyoruz. Her çocuğun tok uyuduğu ve can güvenliğinden emin olduğu bir Türkiye hepimizin sorumluluğu.

-Eğitim ve sağlık devletin temel görevleri. Biri geleceği diğeri hayatı sağlar. Bunlar olmazsa emekçi köleye döneri orta sınıf ise hayatta kalmak için sürünür.

-Geçtiğimiz hafta Tom Barrack talihsiz açıklamalarda bulundu. Hac sınırlarını umursamarak patronunun planlarını anlatmıştır. Arkasında hangi gizli planların gizli olduğunu anlatan yok. Demokrasiden bahsedenlerde demokrasiyi köklendireceğine dair konuluyor.

"İSTEDİĞİKLERİ ŞEY İTAAT DÜZENİDİR"

-Adam burnunuzun dibinde "monarşi" diyor. Şevkatli monarşiyi, Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılını yersen birilerini anlatması gerekir... Günümüzde köfrez monarjileri bir grubun ayakta tuttuğu modelleridir. Bunların hiçbiri Orta Doğu'ya demokrasi getirmemiştir. İstediğikleri şey itaat düzenidir.

-Şevkatli monarşi diye övülen hanedan modelini Türkiye için de hayat edenler vardır. Körfez ülkelerinde olduğu gibi varlık fonu ekonomiyi demone ediyor. ABD bilsin ki gittikleri yok yanlış. İsrail'i desteklemeleri yanlış. Kırılgan körfez modelini Orta Doğu'yu emanet etmeli yanlış.

"EN BÜYÜK GÜVENLİK SORUNU"

-Tek adam bugün memleketin geleceğini tayin ediyor. Bu yönetim, devlet egemenliğini tek birine bırakmak en büyük güvenlik sorunudur.

-106 yıl önce reddetiğimizi bugün başka isimlerle gelseler de monarşiyi reddeceğiz. Bu kuşatmayı dağıtacağız.

AYRINTILAR GELİYOR...