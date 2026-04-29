Türkiye motosiklet pazarında 13 yıldır liderliğini sürdüren Honda, yerel üretim hamlesiyle stratejik bir adım attı. İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (ALOSBİ) kurulan Honda Türkiye Motosiklet Fabrikası, düzenlenen görkemli törenle kapılarını açtı.
Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı: Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak
Japon otomotiv devi Honda, İzmir Aliağa’da 100 bin metrekarelik alana kurulan yeni motosiklet fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. İlk aşamada 300 kişiye istihdam sağlayacak tesis, Türkiye’nin en çok satan motosiklet modeli PCX 125 ile banttan inmeye başladı.Dilek Taşdemir
YILLIK 200 BİN ADETLİK ÜRETİM POTANSİYELİ
45 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 100 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek olan fabrika, tek vardiyada yıllık 100 bin adetlik kapasiteye sahip.
Açılışta konuşan Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, ikinci vardiyaya geçilmesiyle birlikte bu rakamın 200 bin adede kadar yükselebileceğini belirtti.
İLK MODEL ŞEHRİN FAVORİSİ: PCX 125
Fabrikada üretilen ilk model, yakıt ekonomisiyle bilinen PCX 125 cc scooter oldu.
Kılıçer, model seçiminin önemine değinerek, "Satışlarımızın yüzde 40'ını oluşturan bu model, 100 km'de sadece 2 litrelik tüketimiyle hem bireysel hem de ticari kullanımda büyük talep görüyor" dedi.
İSTİHDAM 800 KİŞİYE ÇIKACAK
Şu an için 300 kişiye iş imkanı sağlayan tesisin, lokalleşme oranının artmasıyla birlikte orta vadede 800 kişilik bir istihdam kapasitesine ulaşması hedefleniyor.
Honda Motor Europe Başkanı Hans De Jaeger, bu yatırımın Türkiye’nin küresel ağdaki öneminin ve pazara duydukları güvenin bir kanıtı olduğunu vurguladı.
MOTOSİKLET SATIŞLARI OTOMOBİLİ GERİDE BIRAKTI
Türkiye’deki mobilite ihtiyacının arttığını belirten Bülent Kılıçer, çarpıcı bir veriyi paylaştı:
"2024 yılında motosiklet satışları otomobili geçerek tarihi bir rekor kırmıştı. 2026 yılı itibarıyla Türkiye’deki motosiklet parkı 7 milyonun üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Türkiye'de satılan her 100 motosikletin 25'i Honda imzasını taşıyor."
SADECE ÜRETİM DEĞİL, SOSYAL SORUMLULUK
Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, başarının sadece ekonomik göstergelerle ölçülemeyeceğini ifade ederek, tesisin topluma değer katacağını belirtti.
Bu vizyon doğrultusunda Honda; trafik güvenliği eğitimleri, yangın bölgelerinin ağaçlandırılması ve fidan bağışı gibi sosyal projelerle de Türkiye’ye katkı sunmaya devam edecek.