NATO Genel Merkezi tarafından yayımlanan resmi Staj Kılavuzu, ittifakın en eski üyelerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik çarpıcı bir bürokratik engeli gün yüzüne çıkardı.
Avrupa’da bir ülkeden Türkiye’ye vize engeli: Sadece Türkiye’ye kapılarını kapattı
NATO’nun resmi staj kılavuzu, ittifakın en eski üyelerinden Türkiye’ye yönelik şok edici bir ayrımcılığı ortaya çıkardı. Belçika Dışişleri Bakanlığı, AB dışından gelen tüm stajyerlere vize kolaylığı sağlayan "tasdik belgesi" uygulamasında, Türk vatandaşlarını açıkça kapsam dışı bıraktı.Derleyen: Süleyman Çay
Kılavuzda yer alan bilgilere göre; Belçika Dışişleri Bakanlığı, Avrupa dışından gelen stajyerler için sağladığı vize kolaylıklarında Türk vatandaşlarını açıkça kapsam dışı bıraktı.
NATO Staj Kılavuzu’nun 16. sayfasında yer alan "Belçika Vizesi ve Belediyeye Kayıt" bölümü, Türk stajyerlerin karşılaştığı eşitsizliği gözler önüne seriyor.
Belçika makamları, AB dışından gelen adayların ülkeye girişini kolaylaştırmak adına bir "tasdik belgesi" düzenlerken, kılavuza eklenen özel bir maddeyle bu kolaylığın Türk vatandaşlarına uygulanmayacağı resmen belirtildi.
"Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığı olanlar hariç, Avrupa dışı stajyerlerin ülkeye girişini kolaylaştıran bir tasdik belgesi düzenler."
Belgeye yansıyan vize hiyerarşisi, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumuna rağmen Balkan ülkelerinin bile gerisinde bırakıldığını gösteriyor.
AB üyeleri, Norveç ve Birleşik Krallık vatandaşları herhangi bir vize engeli olmaksızın giriş yapabiliyor.
Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kanada ve ABD vatandaşları, Belçika’ya seyahat edip havaalanında doğrudan 90 günlük turist vizesi alabiliyor.
Türk Stajyerlerin Mağduriyeti: Türk adaylar ise hiçbir kolaylıktan yararlanamıyor. Henüz seyahat planlaması aşamasına dahi geçmeden, tüm bürokratik süreçleri kendi imkanlarıyla tamamlayıp önceden vize almak zorunda bırakılıyorlar.
Sadece vize sürecinde değil, NATO’nun standart prosedürü olan "Güvenlik İzni" (Security Clearance) sürecinde de Türk adaylar için daha sert bir mekanizma işletiliyor.
Türk stajyerlerin hem ulusal düzeyde hem de NATO nezdinde iki farklı güvenlik formunu eş zamanlı olarak doldurması zorunlu tutuluyor.
Diğer müttefik ülke vatandaşlarına göre daha karmaşık bir form trafiğine maruz kalan Türk gençler, kariyerlerinin başında ağır bir bürokratik yükle karşı karşıya kalıyor.