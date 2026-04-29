CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tür-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Özel, "Her eli tutarız" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kurumsal olarak, geçtiğimiz hafta 12 muhalefet partisini ziyaret etmiştim. Gitmek isteyip gidemediğim birtakım muhalefet partilerimiz daha var. O ziyaretleri de önümüzdeki günlerde tamamlayacağım ve sürdüreceğim. Yaptığımız ziyaretlerde verdiğimiz kararlar var. Örneğin siyasi etik yasasıyla ilgili partilerimiz karşılıklı çalışmaya başlıyorlar Bunun yanında farklı konularda partilerin ikili ilişkileri olabilir. Üzerinde uzlaştığımız pek çok konuda da hep birlikte aksiyon alabiliriz.

Vatandaş bizden muhalefetin bir ve beraber olmasını, hatta Türkiye'nin kurtuluşu için partileri aşan bir Türkiye ittifakının kurulmasını ve sorunlarına çare üretecek bir iktidar değişimini bekliyor. Bunun için hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız. Kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz. Çünkü biliriz ki tuttuğumuz el o siyasetçiye gönül vermiş, o partiye gönül vermiş on binlerin, yüz binlerin, milyonların elidir. Biz Türkiye selamete kavuşsun diye tüm ittifaklara, tüm işbirliklerine, tüm birlikte yürümeye açık bir yol izliyoruz. Çünkü gün o gün değildir. Gün siyasi rekabetin değil, gün dayanışmanın günüdür."