Türkiye genelinde kamu taşınmazlarına yönelik özelleştirme kararları hız kesmeden devam ediyor. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, yılın ilk dört ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, sağlık kurumlarına ait arazilerin ardından şimdi de stratejik öneme sahip askeri alanlar özelleştirme kapsamına alındı.

"YEŞİL KALACAK" DENMİŞTİ, İMARA AÇILIYOR

Özelleştirme kapsamına alınan askeri alanların, daha önce verilen "yeşil alan olarak korunacak" sözlerine rağmen imara açılması tepki çekiyor. Geçmişteki askeri cezaevleri, kışlalar ve lojmanların; satış sonrası konut, AVM ve otel projelerine dönüştürüleceği belirtiliyor.

MİLYONLARCA METREKARELİK DEV SATIŞ LİSTESİ

Satışa çıkarılan yerler arasında metrekare bazında devasa alanlar dikkat çekiyor:

İstanbul Başakşehir: 2 milyon 633 bin metrekarelik devasa arsa.

Aydın Didim: İki ayrı kalemde toplamda 5.9 milyon metrekareyi aşan arazi.

Malatya Yeşilyurt: 789 bin metrekarelik askeri bina ve müştemilat.

Balıkesir Bandırma: Halkın spor ve piknik alanı olarak kullandığı 135 dönümlük "General Balcı Çamlığı".

CHP’Lİ ARSLAN: YÖNTEM AYNI, ALAN DEĞİŞİYOR

Konuya ilişkin sert açıklamalarda bulunan CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhuriyet birikimlerinin tek tek elden çıkarıldığını savundu. Arslan, "44 ilde 126 sağlık taşınmazının ardından şimdi kışlalar satılıyor. Alan değişiyor ama yöntem değişmiyor; önce özelleştirme kapsamına alınıyor, sonra ranta açılıyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA ASKERİ ALANLAR BOŞALTILDI

Verilere göre askeri arazilerin en çok boşaltıldığı il İstanbul oldu. Şehirde nefes alınacak nadir alanlardan olan Hadımköy (184 hektar), Başakşehir (160 hektar), Tuzla (200 hektar) ve Esenler (437 hektar) gibi bölgelerdeki askeri araziler artık özelleştirme kıskacında.

ÖZELLEŞTİRİLECEK ARAZİLER

-Ankara Çankaya - 501 metrekare

-Ankara Mamak - 762 metrekare

-Ankara Mamak - 625 metrekare

-Aydın Didim - 1 milyon 590 bin 622 metrekare

-İstanbul Kartal - 1843 metrekare

-Muş Merkez - 7081 metrekare

-Ankara Elmadağ - 11 bin 186 metrekare

-Ankara Elmadağ - 1630 metrekare

-Ankara Elmadağ - 12 bin 309 metrekare

Ankara Elmadağ - 18 bin 304 metrekare

- Ankara Kızılcahamam - 2982 metrekare

-Ankara Mamak - 1420 metrekare

-Aydın Didim - 4 milyon 363 bin 791 metrekare

-Balıkesir Bandırma - 132 bin 490 metrekare

-Bolu merkez - 7692 metrekare

-Hatay İskenderun - 55 bin 941 metrekare

-Hatay İskenderun - 13 bin 620 metrekare

-Hatay İskenderun - 5693 metrekare

-İstanbul Başakşehir - 2 milyon 633 bin 464 metrekare

-İstanbul Beşiktaş - 2154 metrekare

-İstanbul Beşiktaş - 2081 metrekare

-İstanbul Büyükçekmece - 15 bin 725 metrekare

-İstanbul Büyükçekmece - 119 bin 660 metrekare

-İstanbul Çekmeköy - 23 bin 860 metrekare

-İzmir Karşıyaka - 394 metrekare

-Kayseri Melikgazi - 108 bin 396 metrekare

-Kayseri Kocasinan - 19 bin 946 metrekare

-Kayseri Melikgazi - 2365 metrekare

-Kırklareli Lüleburgaz - 24 bin 689 metrekare

-Kocaeli İzmit - 19 bin 937 metrekare

-Kocaeli İzmit - 21 bin 726 metrekare

-Malatya Yeşilyurt - 789 bin 833 metrekare

-Malatya Yeşilyurt - 82 bin 467 metrekare

-Muğla Fethiye - 18 bin 199 metrekare

-Tekirdağ Çorlu - 618 metrekare

-Tekirdağ Süleymanpaşa - 3852 metrekare

-Yalova Çiftlikköy - 121 bin 276 metrekare

-Yalova Çiftlikköy - 15 bin 269 metrekare

-Yalova Çiftlikköy - 1723 metrekare