Aylardır maaşlarını alamayan Yıldızlar SSS Holding’e ait Doruk Madencilik işçileri, 17 günlük hak arayışları sonucunda ödeme garantisi aldı. Bağımsız Maden-İş yöneticileri ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yaptığı dünkü görüşmede işçilere haklarının ödeneceği garantisi verildi.

17 gün boyunca sessizliğini koruyan Bayraktar, sorunun çözülmesi sonucu "Bu şirkete bir daha ruhsat yok" dedi. Bayraktar'ın açıklama yaptığı gün Yıldızlar SSS Holding yeni bir ruhsat aldı.

Bakan Bayraktar'ın bu açıklamayı yaptığı 28 Nisan günü, yani dün, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Taşınmaz Komisyonu, maden işletmek için kimlere arazi tahsisi yapılacağını duyurdu.

Bahadır Özgür'ün haberine göre, Çankırı'nın Orta ilçesinde faaliyete geçirilmesi planlanan kömür ocağı için dün ruhsat verildi. Talep sahibinin Yıldızlar SSS Holding'in sahibi olması, Bayraktar'ın açıklamalarını boşa düşürdü.