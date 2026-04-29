ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Kralı III. Charles arasındaki atışma dünya siyasetini çalkaladı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını ve NATO üzerindeki etkisini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer ABD olmasaydı bugün Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olacaktı" diyerek İkinci Dünya Savaşı'na göndermede bulunmuştu. Trump’ın bu "sizi biz kurtardık" açıklamasına yanıt ise İngiltere Kralı III. Charles’tan geldi.

Kral Charles, ABD ziyareti esnasında ABD’nin kuruluş sürecindeki İngiliz-Fransız savaşına atıfta bulundu. Kral Charles, Trump'ın sözlerini hatırlatmasının ardından "Eğer biz olmasaydık, siz de Fransızca konuşuyor olurdunuz" dedi. Kral'ın bu sözleri, salondan alkış alırken Trump'ın tepkileri dikkat çekti.